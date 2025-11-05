Cómo hacer crema de verduras especiadas con zanahoria y calabaza, ideal para una cena liviana y saludable

Con la necesidad de comer liviano sin resignar sabor, las cremas de verduras se convierten en una de las opciones más reconfortantes. En esta receta, la crema de verduras especiadas con zanahoria y calabaza se combina con el sabor del pescado y los mariscos, dando como resultado un plato completo, saludable y lleno de aromas.

Cómo hacer crema de verduras especiadas con zanahoria y calabaza

Ingredientes (para cuatro personas)

15 g de aceite de oliva virgen extra

200 g de cebolleta

1 diente de ajo

Una pizca de guindilla

5 g de comino molido

5 g de eneldo seco

600 g de calabaza

150 g de patatas

100 g de zanahoria

600 ml de caldo de verduras

Yogur griego (para acompañar)

Pipas o semillas de calabaza

Cilantro fresco

Sal y pimienta negra molida

Elaboración paso a paso

Preparar la base: en una cacerola, calentar el aceite de oliva y añadir la cebolleta picada, el ajo y una pizca de guindilla. Sofreír durante dos minutos hasta que la cebolla esté tierna.

Incorporar las especias: agregar el comino y el eneldo, y cocinar un par de minutos más para que liberen su aroma.

Sumar las verduras: añadir la calabaza, la zanahoria y la patata cortadas en trozos. Saltear unos cinco minutos.

Cocinar la crema: verter el caldo de verduras, salpimentar y dejar cocinar a fuego medio durante unos 25 minutos, hasta que las verduras estén bien blandas.

Triturar: retirar del fuego y procesar todo con una batidora hasta obtener una textura cremosa y sin trozos.

Tostar las semillas: en una sartén pequeña, dorar las pipas de calabaza durante un par de minutos.

Servir: distribuir la crema en platos hondos y decorar con una cucharada de yogur griego, las semillas tostadas y hojas de cilantro fresco.

Una cena liviana y con mucho sabor

Esta crema de verduras especiadas es rica en betacarotenos, antioxidantes y fibra, ideal para favorecer la digestión y mantener la energía estable durante la noche.

El toque del yogur griego le aporta una textura suave y proteínas extra, mientras que las semillas de calabaza suman crocancia y grasas saludables.