Alitas de pollo al horno: cómo prepararlas doradas, crocantes y llenas de sabor
Las alitas de pollo al horno quedan doradas y crocantes por fuera, jugosas por dentro. Una receta sencilla, con ajo, limón y especias, ideal para compartir.
Las alitas de pollo al horno quedan doradas y crocantes por fuera, jugosas por dentro. Una receta sencilla, con ajo, limón y especias, ideal para compartir.
Las alitas de pollo al horno son una alternativa fácil y económica para preparar un almuerzo, una cena o una picada diferente. Con una combinación de especias, ajo y limón, se pueden conseguir alitas doradas por fuera, jugosas por dentro y con mucho sabor. La receta lleva pocos ingredientes y no requiere fritura.
Ingredientes
- 1 kg de alitas de pollo.
- 3 dientes de ajo.
- Jugo de 1 limón.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- 1 cucharadita de pimentón.
- 1 cucharadita de orégano.
- 1 cucharadita de mostaza.
- Sal y pimienta a gusto.
Cómo preparar alitas de pollo al horno, paso a paso
- Preparar las alitas: limpiar las alitas de pollo y secarlas con papel de cocina para retirar el exceso de humedad.
- Preparar el aderezo: en un recipiente, mezclar el aceite de oliva, el ajo picado, el jugo de limón, la mostaza, el pimentón, el orégano, la sal y la pimienta.
- Condimentar: incorporar las alitas y mezclarlas hasta que queden bien cubiertas con la preparación. Si hay tiempo, dejarlas reposar durante 20 minutos para que absorban los sabores.
- Llevar al horno: distribuirlas en una fuente, sin encimarlas, y cocinar en horno precalentado a 200 °C durante 35 a 45 minutos. A mitad de cocción, darlas vuelta para que se doren de ambos lados.
- Servir: retirar cuando estén bien doradas y completamente cocidas. Se pueden acompañar con papas al horno, ensaladas o alguna salsa casera.
Un consejo: para conseguir una textura más crocante, es importante secar bien las alitas antes de condimentarlas y evitar amontonarlas en la fuente.
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