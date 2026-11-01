Alitas de pollo al horno: cómo prepararlas doradas, crocantes y llenas de sabor

Las alitas de pollo al horno son una alternativa fácil y económica para preparar un almuerzo, una cena o una picada diferente. Con una combinación de especias, ajo y limón, se pueden conseguir alitas doradas por fuera, jugosas por dentro y con mucho sabor. La receta lleva pocos ingredientes y no requiere fritura.

Ingredientes

1 kg de alitas de pollo.

3 dientes de ajo.

Jugo de 1 limón.

2 cucharadas de aceite de oliva.

1 cucharadita de pimentón.

1 cucharadita de orégano.

1 cucharadita de mostaza.

Sal y pimienta a gusto.

Cómo preparar alitas de pollo al horno, paso a paso

Preparar las alitas: limpiar las alitas de pollo y secarlas con papel de cocina para retirar el exceso de humedad. Preparar el aderezo: en un recipiente, mezclar el aceite de oliva, el ajo picado, el jugo de limón, la mostaza, el pimentón, el orégano, la sal y la pimienta. Condimentar: incorporar las alitas y mezclarlas hasta que queden bien cubiertas con la preparación. Si hay tiempo, dejarlas reposar durante 20 minutos para que absorban los sabores. Llevar al horno: distribuirlas en una fuente, sin encimarlas, y cocinar en horno precalentado a 200 °C durante 35 a 45 minutos. A mitad de cocción, darlas vuelta para que se doren de ambos lados. Servir: retirar cuando estén bien doradas y completamente cocidas. Se pueden acompañar con papas al horno, ensaladas o alguna salsa casera.

Un consejo: para conseguir una textura más crocante, es importante secar bien las alitas antes de condimentarlas y evitar amontonarlas en la fuente.