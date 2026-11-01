Carlos Alcaraz, campeón de Viena y en el podio del tenis español

La vitrina de Carlos Alcaraz no sólo brilla por la calidad de sus títulos, sino también por su calidad. A los 23 años, alcanzó su corona número 28 y quedó con el tercer español con más trofeos, sin dejar de lado que ya tiene los cuatro torneos de Grand Slam en su poder. Ahora llegó el turno del ATP de Viena, donde no le dio chances a Alex de Miñaur. Le ganó por 6-1 y 6-4, en una 1h27m y ya pasó la línea de David Ferrer.

Se subió al podio 28 son los títulos de Charly, quien pasó la línea de David Ferrer (27). En la cima está Rafael Nadal, con 92, y segundo, Manuel Orantes, con 34.

De esos 28 trofeos que ha recopilado en seis intensos años desde que conquistó el primero en Umag 2021, la mitad los ha labrado en pista rápida y dos de ellos bajo techo en Róterdam 2025 y Viena 2026. Como curiosidad, en ambos derribó la misma barrera en la final para proclamarse campeón: De Miñaur.

Alcaraz mostró un nivel muy alto a lo largo del torneo. El MS de París y el Máster de Turín serán sus próximos objetivos. (AP)

Lo tiene alquilado

Alcaraz tiene una clara superioridad con el australiano, a tal punto que el historial quedó 7-0. Claro que en este caso, sorprendió la facilidad, por la diferencia y por ser una final. El N° 3 del rankings ya se aseguró el primero de los tres torneos sobre pista cubierta que cerrarán la temporada. Los próximos serán el ATP Masters 1000 de París y las Nitto ATP Finals, donde ya tiene una plaza reservada para buscar su primer título en Turín, del 15 al 22 de noviembre.

El australiano nunca pudo ganarle al español. En la final de Viena, Charly fue muy contundente. (AP)

Luego de la lesión que lo marginó durante buena parte de la temporada, el español volvió con un ritmo tremendo y lo demostró en Viena. Para encontrar su último tropiezo en un ATP 500 hay que retroceder hasta abril de 2025, donde cedió en la final de Barcelona frente a Holger Rune. Desde entonces, ha ganado los 26 partidos. Un récord impecable.