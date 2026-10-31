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70 min cronometro
Yo Como

Bondiola de cerdo a la cerveza: pocos pasos para una receta con mucho sabor

Una comida suculenta que se acompaña con lo que más te guste. La sugerencia es de @cuk_it.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
70 min cronometro
Yo Como

Bondiola de cerdo a la cerveza: pocos pasos para una receta con mucho sabor

Una comida suculenta que se acompaña con lo que más te guste. La sugerencia es de @cuk_it.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

bondiola de cerdo: 1 kilo aprox.

manteca: 10 gr

aceite de oliva: 2 cdas.

cebollas: 3

zanahoria: 1

ajo: 2 dientes

champiñones: 100 gr

jengibre: a gusto

cerveza negra: 500 ml

mostaza: 50 gr

miel: 50 gr

sal y pimienta: a gusto

Preparación

En una olla/cacerola amplia, a fuego fuerte, colocar manteca y aceite. Salpimentar la bondiola de ambos lados y colocar dentro de la olla. Cocinar hasta dorar y voltear para dorar del otro lado.

Una vez que la bondiola está “sellada”, agregar el resto de los ingredientes. Añadir las cebollas, zanahoria, ajos y jengibre. Cocinar durante 5 minutos, mezclando para evitar que se quemen. (*Al añadir, contornear la carne para que tenga contacto directo con la cacerola).

Pasados los 5 minutos, incorporar los hongos y mezclar con el resto de los ingredientes.

Colocar sobre la bondiola miel y mostaza, esparcir para cubrir toda la superficie de la carne. Por último, añadir la cerveza negra contorneando la carne. Cubrir la cacerola y cocinar a fuego bajo durante 1 hora.

Pasada la hora, el líquido se habrá reducido bastante y la bondiola ya estará cocida. Retirar de la cacerola, cortar en porciones, servir junto con los vegetales y cubrir la carne con la reducción restante de la cocción. Decorar opcionalmente con ciboulette.


Temas

Alimentación

Cerdo

comidas caseras

Cómo hacer

Gastronomía

invierno

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