Bondiola de cerdo a la cerveza: pocos pasos para una receta con mucho sabor
Una comida suculenta que se acompaña con lo que más te guste. La sugerencia es de @cuk_it.
Bondiola de cerdo a la cerveza: pocos pasos para una receta con mucho sabor
Una comida suculenta que se acompaña con lo que más te guste. La sugerencia es de @cuk_it.
Lista de Ingredientes
bondiola de cerdo: 1 kilo aprox.
manteca: 10 gr
aceite de oliva: 2 cdas.
cebollas: 3
zanahoria: 1
ajo: 2 dientes
champiñones: 100 gr
jengibre: a gusto
cerveza negra: 500 ml
mostaza: 50 gr
miel: 50 gr
sal y pimienta: a gusto
Preparación
En una olla/cacerola amplia, a fuego fuerte, colocar manteca y aceite. Salpimentar la bondiola de ambos lados y colocar dentro de la olla. Cocinar hasta dorar y voltear para dorar del otro lado.
Una vez que la bondiola está “sellada”, agregar el resto de los ingredientes. Añadir las cebollas, zanahoria, ajos y jengibre. Cocinar durante 5 minutos, mezclando para evitar que se quemen. (*Al añadir, contornear la carne para que tenga contacto directo con la cacerola).
Pasados los 5 minutos, incorporar los hongos y mezclar con el resto de los ingredientes.
Colocar sobre la bondiola miel y mostaza, esparcir para cubrir toda la superficie de la carne. Por último, añadir la cerveza negra contorneando la carne. Cubrir la cacerola y cocinar a fuego bajo durante 1 hora.
Pasada la hora, el líquido se habrá reducido bastante y la bondiola ya estará cocida. Retirar de la cacerola, cortar en porciones, servir junto con los vegetales y cubrir la carne con la reducción restante de la cocción. Decorar opcionalmente con ciboulette.
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