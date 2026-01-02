Animate a estos pancakes de queso: suaves, esponjosos y deliciosos
Una opción salada a esta clásico que se sirve con miel. La sugerencia es de @coco.carreno.
Animate a estos pancakes de queso: suaves, esponjosos y deliciosos
Una opción salada a esta clásico que se sirve con miel. La sugerencia es de @coco.carreno.
Lista de Ingredientes
harina 000: 95 gr
levadura: 4 gr
bicarbonato: 1 gr
sal: 1 gr
huevo: 1
yogur griego: 80 gr
leche: 40 gr
aceite de oliva virgen extra: 10 gr
queso mozzarella, provolone o fontina: 100 gr
Preparación
Comenzamos preparando la mezcla batiendo 2 yemas, con aceite de oliva virgen extra y leche. Las claras se reservan. Sumar yogur griego sin endulzar, pimienta, sal y terminar de incorporar.
Por otro lado, en un bol mezclar los secos: harina 000, levadura y bicarbonato de sodio. De a poco ir integrando a la mezcla para evitar que se formen grumos.
Después, batir a nieve las 2 claras que se guardaron al principio y se va a agregar a la mezcla con movimientos envolventes hasta emparejar.
Para la cocción, rociar un poco de aceite de oliva o rocío vegetal en una sartén y armar los pancakes con una cuchara. Colocar lonchas de mozzarrella, provolone o fontina por encima. Cubrir con un poco más de la mezcla y darlos vuelta cuando estén dorados y listo.
Comentarios