5 min cronometro
Yo Como

Animate a estos pancakes de queso: suaves, esponjosos y deliciosos

Una opción salada a esta clásico que se sirve con miel. La sugerencia es de @coco.carreno.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
Lista de Ingredientes

harina 000: 95 gr

levadura: 4 gr

bicarbonato: 1 gr

sal: 1 gr

huevo: 1

yogur griego: 80 gr

leche: 40 gr

aceite de oliva virgen extra: 10 gr

queso mozzarella, provolone o fontina: 100 gr

Preparación


Comenzamos preparando la mezcla batiendo 2 yemas, con aceite de oliva virgen extra y leche. Las claras se reservan. Sumar yogur griego sin endulzar, pimienta, sal y terminar de incorporar.

Por otro lado, en un bol mezclar los secos: harina 000, levadura y bicarbonato de sodio. De a poco ir integrando a la mezcla para evitar que se formen grumos.

Después, batir a nieve las 2 claras que se guardaron al principio y se va a agregar a la mezcla con movimientos envolventes hasta emparejar.

Para la cocción, rociar un poco de aceite de oliva o rocío vegetal en una sartén y armar los pancakes con una cuchara. Colocar lonchas de mozzarrella, provolone o fontina por encima. Cubrir con un poco más de la mezcla y darlos vuelta cuando estén dorados y listo.


