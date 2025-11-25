Antonella Arboscelli nos propone unas ricas tartas de fruta con crema de queso
La influencer @anto.arboscelli, una de las invitadas al Festival Yo Como 2025, nos tienta con un postre facilísimo de hacer.
Lista de Ingredientes
PARA LA MASA SABLEÉ: --
harina 0000: 250 gr
manteca: 130 gr
azúcar impalpable: 100 gr
yemas: 3
esencia de vainilla: 1 cdita.
PARA LA CREAM CHEESE: --
crema de leche: 200 gr
azúcar: 30 gr
crematto: 200 gr
esencia de vainilla: 1 cdita.
fruta a elección: c/n
Preparación
En un bol colocamos la manteca pomada y el azúcar impalpable, mezclamos bien. Luego incorporamos las yemas, la vainilla y removemos otra vez. La preparación debe quedar bien homogénea.
Incorporamos la harina y mezclamos bien. Luego estiramos la masa bien finita, 1/2 cm de espesor más o menos. Llevamos a heladera por 1 hora.
Retiramos de la heladera y ponemos en un molde de 20 cm o mini tarteras. Metemos al freezer por media hora. Sacamos del frío, pinchamos la base y llevamos a horno pre calentado a 180° C de 15 a 20 minutos.
Mientras la masa se enfría, vamos por la cream cheese. En bol ponemos la crema, azúcar, vainilla y a mezclar con batidor de mano. Luego agregamos el crematto integrándolo suavemente para que no se corte. Heladera por unos minutos.
Ahora cortamos la fruta elegida para la ocasión: frutillas, naranja, arándanos, por ejemplo. Sacamos el relleno y lo colocamos en la base de la o las tarteras. Coronamos con la fruta recién cortada y a disfrutar de un postre más que refrescante.
