Mousse de limón helado, el postre más refrescante que vas a encontrar esta temporada

Suave y muy rico. Ideal para los días de calor que se están instalando. La sugerencia es de @matias_alejandroal.

Lista de Ingredientes

limones: 6

jugo de limón: 130 gr

leche condensada: 300 gr

crema de leche: 300 gr

frambuesas o frutillas: c/n

chocolate para rallar: c/n

Preparación

1. Cortar los limones a la mitad (a lo largo). Retirar, con cuidado, la pulpa y exprimir su jugo con ayuda de un colador y espátula. Reservar las cáscaras.

2. Mezclar el jugo de limón con la leche condensada, hasta homogeneizar. Poner la crema a batir, primero a velocidad media y luego a velocidad alta, hasta lograr una crema chantilly.

3. Incorporar una primera parte de la crema a la mezcla con limón, con movimientos enérgicos y el resto con movimientos envolventes.

4. Rellenar cada cáscara de limón con el mousse, decora con chocolate rallado y frambuesas o frutillas.

5. Lleva a la heladera por 2 horas, si es más tiempo, mejor.


Preparación

