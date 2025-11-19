Mousse de limón helado, el postre más refrescante que vas a encontrar esta temporada

Lista de Ingredientes limones: 6 jugo de limón: 130 gr leche condensada: 300 gr crema de leche: 300 gr frambuesas o frutillas: c/n chocolate para rallar: c/n

Preparación

1. Cortar los limones a la mitad (a lo largo). Retirar, con cuidado, la pulpa y exprimir su jugo con ayuda de un colador y espátula. Reservar las cáscaras.

2. Mezclar el jugo de limón con la leche condensada, hasta homogeneizar. Poner la crema a batir, primero a velocidad media y luego a velocidad alta, hasta lograr una crema chantilly.

3. Incorporar una primera parte de la crema a la mezcla con limón, con movimientos enérgicos y el resto con movimientos envolventes.

4. Rellenar cada cáscara de limón con el mousse, decora con chocolate rallado y frambuesas o frutillas.

5. Lleva a la heladera por 2 horas, si es más tiempo, mejor.