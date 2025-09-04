La gastronomía patagónica tiene sede en la cordillera con una nueva edición de Bariloche a la Carta

La ciudad de Bariloche vuelve a encender la cocinas para mostrar y degustar la mejor gastronomía patagónica y es que del 6 al 13 de octubre Bariloche a la Carta (BALC) invita a ser parte de semejante evento.

Bariloche a invita a conocer la ciudad de otra forma. BALC es un puente que permite fortalecer la producción rionegrina, el vínculo entre productores, cocineros y marcas en lo que es la gran vidriera patagónica hacia el resto del país.



Residentes, turistas, cocineros y productores se darán cita en BALC en una semana única para disfrutar de sabores nuevos. Una semana para dejarse llevar por los sabores de los más de 250 platos que proponen los chefs de la ciudad, descubrir un producto nuevo y disfrutar la naturaleza.

El circuito gastronómico será con más de 80 restaurantes, cervecerías y bares que prepararán menús especiales para la semana de la gastronomía a precios promocionales. Esto incluirá propuestas aptas para veganos, vegetarianos y celíacos; haciendo así, que BALC sea cada vez un evento más inclusivo.

Votación del mejor plato

Dentro del circuito, las propuestas culinarias participan del Concurso Mejor Plato BALC2025. El mismo es elegido por el público desde una webapp de votación en las siguientes categorías:

* Mejor Plato del evento (se elige entre los restaurantes)

* Mejor Entrada

* Mejor Postre

* Mejor Plato Cervecerías

* Menú de Río Negro: en esta categoría se elige el menú (los 3 pasos + maridaje) que mejor representa la identidad rionegrina a través del uso de productos locales. Este reconocimiento lo hace un jurado.



Además, desde el 2024, sumamos el premio al Mejor Plato de la Feria BALC, que es elegido también por un jurado. La selección se realiza durante los 3 días de la Feria.

Feria BALC

Ubicada en el Centro Cívico de la ciudad, la Feria Gastronómica es el punto de encuentro para productores, cocineros, emprendedores y visitantes, frente a una de las mejores vistas del Nahuel Huapi.



La misma se realizará del 10 al 12 de octubre contará con más de 150 expositores entre los que se encontrarán propuestas culinarias, cerveza y chocolate artesanal, stands de productores y emprendedores rionegrinos quienes acercarán a Bariloche frutas, quesos, fiambres, sidras, vinos, dulces, mariscos, miel, frutos secos, y mucho más.

Catas y degustaciones

Ideales para quienes aman descubrir sabores nuevos las catas de vinos, cervezas y sidras regionales y las degustaciones de productos originales de la zona son un infaltable en la agenda BALC. Principalmente son catas de vino, pero también hay de té, aceite de oliva, etc.



Las mismas se llevan a cabo en distintos puntos de la ciudad y las inscripciones se realizarán de manera on line. Son actividades gratuitas y las inscripciones se realizan en nuestra web. La apertura se hace el 1 de octubre y todos los días a las 11 se van abriendo actividades.