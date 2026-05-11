Bombas de papa y batata, una receta fácil con pocos ingredientes, ideales para el picoteo
Esta idea es maravillosa para los ansiosos antes de cada comida. La sugerencia es de @menteenverdee.
Lista de Ingredientes
papa: 1
batata: 1
avena o quinoa o arroz cocido: 1/3 taza
huevos: 2
harina de arroz, integral o avena: 1/2 taza
rebozador (a elección): c/n
Preparación
Cocinar la papa y la batata al vapor. Formar un puré y condimentar. Reservamos. Una vez que el puré está frío agregamos 1 huevo y quinoa cocida (pueden usar legumbres, la idea es que la masa quede compacta para poder manipularla y darle forma).
Formamos bolitas y las pasamos por harina de arroz primero (puede ser integral o avena). Luego pasamos por huevo y rebozamos. Cocinamos en una sartén con un poco de rocío vegetal hasta dorar.
