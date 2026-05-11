SUSCRIBITE Diario papel
5 min cronometro
Yo Como

Bombas de papa y batata, una receta fácil con pocos ingredientes, ideales para el picoteo

Esta idea es maravillosa para los ansiosos antes de cada comida. La sugerencia es de @menteenverdee.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
5 min cronometro
Yo Como

Bombas de papa y batata, una receta fácil con pocos ingredientes, ideales para el picoteo

Esta idea es maravillosa para los ansiosos antes de cada comida. La sugerencia es de @menteenverdee.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

papa: 1

batata: 1

avena o quinoa o arroz cocido: 1/3 taza

huevos: 2

harina de arroz, integral o avena: 1/2 taza

rebozador (a elección): c/n

Preparación

Cocinar la papa y la batata al vapor. Formar un puré y condimentar. Reservamos. Una vez que el puré está frío agregamos 1 huevo y quinoa cocida (pueden usar legumbres, la idea es que la masa quede compacta para poder manipularla y darle forma).

Formamos bolitas y las pasamos por harina de arroz primero (puede ser integral o avena). Luego pasamos por huevo y rebozamos. Cocinamos en una sartén con un poco de rocío vegetal hasta dorar.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

Receta fácil

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias