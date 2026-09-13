SUSCRIBITE Diario papel
Yo Como

Cómo hacer papas acordeón: riquísimas y crujientes

Crujientes, doradas y llenas de sabor: estas papas acordeón son una opción fácil y deliciosa para sorprender con una guarnición diferente.

Redacción

Por Redacción

Papas acordeón doradas y crujientes, una opción fácil y deliciosa para acompañar cualquier comida. Foto ilustrativa.

Papas acordeón doradas y crujientes, una opción fácil y deliciosa para acompañar cualquier comida. Foto ilustrativa.

Una forma divertida y deliciosa de preparar papas al horno. Los cortes en forma de acordeón permiten que queden bien doradas y crujientes por fuera, mientras mantienen un interior tierno y sabroso.

Ingredientes

  • 4 papas medianas
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de orégano
  • Sal y pimienta a gusto
  • Queso rallado o parmesano, opcional
  • Perejil fresco, para terminar

Preparación

  1. Cortar las papas. Lavar muy bien las papas y, si se desea, pelarlas. Cortarlas en rodajas gruesas, de aproximadamente 1 cm, sin llegar a separarlas completamente para que mantengan la forma de acordeón.
  2. Condimentar. Mezclar el aceite de oliva con el pimentón, el ajo en polvo, el orégano, sal y pimienta. Pincelar las papas procurando que el condimento llegue también entre los cortes.
  3. Hornear. Colocar las papas sobre una placa y llevar a un horno precalentado a 200 °C durante unos 35 a 45 minutos, hasta que estén tiernas en el centro y bien doradas.
  4. Darles el toque final. Para una versión todavía más crocante, espolvorear con queso parmesano durante los últimos minutos de cocción y volver al horno hasta que se dore.
  5. Servir. Terminar con perejil fresco y servir bien calientes, solas o como acompañamiento de carnes, hamburguesas o pollo.

El secreto para que queden bien crocantes

Antes de condimentarlas, se pueden dejar las papas cortadas en agua fría durante 15 minutos. Luego hay que secarlas muy bien: este paso ayuda a retirar parte del almidón y favorece una superficie más dorada y crujiente.


Temas

Cómo hacer

Papa

Receta fácil

Una forma divertida y deliciosa de preparar papas al horno. Los cortes en forma de acordeón permiten que queden bien doradas y crujientes por fuera, mientras mantienen un interior tierno y sabroso.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén