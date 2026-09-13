Cómo hacer papas acordeón: riquísimas y crujientes

Una forma divertida y deliciosa de preparar papas al horno. Los cortes en forma de acordeón permiten que queden bien doradas y crujientes por fuera, mientras mantienen un interior tierno y sabroso.

Ingredientes

4 papas medianas

3 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de orégano

Sal y pimienta a gusto

Queso rallado o parmesano, opcional

Perejil fresco, para terminar

Preparación

Cortar las papas. Lavar muy bien las papas y, si se desea, pelarlas. Cortarlas en rodajas gruesas, de aproximadamente 1 cm, sin llegar a separarlas completamente para que mantengan la forma de acordeón. Condimentar. Mezclar el aceite de oliva con el pimentón, el ajo en polvo, el orégano, sal y pimienta. Pincelar las papas procurando que el condimento llegue también entre los cortes. Hornear. Colocar las papas sobre una placa y llevar a un horno precalentado a 200 °C durante unos 35 a 45 minutos, hasta que estén tiernas en el centro y bien doradas. Darles el toque final. Para una versión todavía más crocante, espolvorear con queso parmesano durante los últimos minutos de cocción y volver al horno hasta que se dore. Servir. Terminar con perejil fresco y servir bien calientes, solas o como acompañamiento de carnes, hamburguesas o pollo.

El secreto para que queden bien crocantes

Antes de condimentarlas, se pueden dejar las papas cortadas en agua fría durante 15 minutos. Luego hay que secarlas muy bien: este paso ayuda a retirar parte del almidón y favorece una superficie más dorada y crujiente.