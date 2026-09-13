Cómo hacer papas acordeón: riquísimas y crujientes
Una forma divertida y deliciosa de preparar papas al horno. Los cortes en forma de acordeón permiten que queden bien doradas y crujientes por fuera, mientras mantienen un interior tierno y sabroso.
Ingredientes
- 4 papas medianas
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de orégano
- Sal y pimienta a gusto
- Queso rallado o parmesano, opcional
- Perejil fresco, para terminar
Preparación
- Cortar las papas. Lavar muy bien las papas y, si se desea, pelarlas. Cortarlas en rodajas gruesas, de aproximadamente 1 cm, sin llegar a separarlas completamente para que mantengan la forma de acordeón.
- Condimentar. Mezclar el aceite de oliva con el pimentón, el ajo en polvo, el orégano, sal y pimienta. Pincelar las papas procurando que el condimento llegue también entre los cortes.
- Hornear. Colocar las papas sobre una placa y llevar a un horno precalentado a 200 °C durante unos 35 a 45 minutos, hasta que estén tiernas en el centro y bien doradas.
- Darles el toque final. Para una versión todavía más crocante, espolvorear con queso parmesano durante los últimos minutos de cocción y volver al horno hasta que se dore.
- Servir. Terminar con perejil fresco y servir bien calientes, solas o como acompañamiento de carnes, hamburguesas o pollo.
El secreto para que queden bien crocantes
Antes de condimentarlas, se pueden dejar las papas cortadas en agua fría durante 15 minutos. Luego hay que secarlas muy bien: este paso ayuda a retirar parte del almidón y favorece una superficie más dorada y crujiente.
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