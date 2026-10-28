Dune 3 reveló su tráiler final y anticipa un desenlace impactante: cuándo se estrena en Argentina

La espera está llegando a su fin para los fanáticos de la ciencia ficción. Warner Bros. Pictures presentó el tráiler final de Dune: Parte 3, la película que cerrará la trilogía dirigida por Denis Villeneuve y que volverá a reunir a Timothée Chalamet y Zendaya en una historia marcada por el poder, las traiciones y las consecuencias de la guerra.

El nuevo adelanto, difundido el 27 de octubre, anticipa un desenlace más oscuro para Paul Atreides, quien deberá enfrentar las consecuencias de haberse convertido en emperador. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la película tendrá su estreno en Argentina el jueves 17 de diciembre de 2026, una fecha que también figura en la programación de los cines nacionales.

De qué trata Dune: Parte 3: el regreso de Paul Atreides y una nueva amenaza

La tercera película estará basada en El mesías de Dune, la novela de Frank Herbert que continúa la historia del universo de Arrakis.

La trama se desarrollará casi dos décadas después de que Paul Atreides asumiera el control del Imperio. El joven que alguna vez luchó por sobrevivir en el desierto ahora se convirtió en un gobernante poderoso, pero atormentado por las consecuencias de sus decisiones.

Paul deberá enfrentar una conspiración que amenaza con destruir su imperio, mientras nuevos enemigos intentan derrocarlo y antiguos aliados regresan con intenciones difíciles de descifrar.

En medio de ese escenario, el protagonista tendrá que lidiar con las consecuencias de la guerra que impulsó y con visiones de un futuro devastador.

La película también profundizará en su relación con Chani, interpretada por Zendaya, quien tendrá un papel fundamental en el conflicto que atraviesa al emperador.

Robert Pattinson se suma a Dune 3 como un peligroso enemigo

Una de las grandes novedades de esta entrega será la incorporación de Robert Pattinson, quien interpretará a Scytale, un personaje capaz de modificar su apariencia.

Su llegada introduce una nueva amenaza para Paul Atreides, en una historia donde las conspiraciones políticas y los intentos de asesinato ocuparán un lugar central.

El tráiler también anticipa el regreso de personajes conocidos y nuevas tensiones dentro del Imperio.

Jason Momoa volverá al universo de Dune, mientras que Anya Taylor-Joy tendrá mayor protagonismo como Alia Atreides, la hermana de Paul.

La tercera entrega buscará combinar las grandes escenas de acción características de la saga con una mirada más profunda sobre el costo del poder.

Cuándo se estrena Dune: Parte 3 en Argentina

Dune: Parte 3 se estrenará en los cines argentinos el jueves 17 de diciembre de 2026.

La película tendrá exhibiciones internacionales a partir del 16 de diciembre, mientras que el lanzamiento en Estados Unidos está previsto para el viernes 18.

El estreno incluirá funciones en salas convencionales y formatos de gran pantalla, como IMAX, donde la saga se convirtió en una de las producciones más destacadas por su despliegue visual y sonoro.

La fecha marca el regreso de una de las franquicias cinematográficas más importantes de los últimos años, después de Dune (2021) y Dune: Parte 2 (2024).

Quiénes integran el elenco de Dune: Parte 3

La última película de la trilogía reunirá a importantes figuras de Hollywood, entre ellas:

Timothée Chalamet , como Paul Atreides.

, como Paul Atreides. Zendaya , como Chani.

, como Chani. Robert Pattinson , como Scytale.

, como Scytale. Anya Taylor-Joy , como Alia Atreides.

, como Alia Atreides. Jason Momoa , como Hayt.

, como Hayt. Florence Pugh , como la princesa Irulan.

, como la princesa Irulan. Rebecca Ferguson , como Lady Jessica.

, como Lady Jessica. Javier Bardem , como Stilgar.

, como Stilgar. Charlotte Rampling e Isaach de Bankolé, quienes también forman parte del reparto.

La dirección estará nuevamente a cargo de Denis Villeneuve, quien escribió el guion junto a Brian K. Vaughan. La música volverá a estar en manos de Hans Zimmer.

El final de Dune: qué anticipa el nuevo tráiler de la película

El adelanto deja en claro que Dune: Parte 3 no será solamente una nueva batalla por el control de Arrakis.

La historia pondrá el foco en la transformación de Paul Atreides y en las consecuencias de haber alcanzado un poder casi absoluto.

Las imágenes anticipan enfrentamientos, conspiraciones y un conflicto emocional que tendrá a Chani en el centro de la historia.

Con esta película, Denis Villeneuve cerrará su trilogía cinematográfica basada en la obra de Frank Herbert, una saga que logró conquistar tanto a los seguidores de las novelas como a nuevas generaciones de espectadores.

El desenlace llegará a las salas argentinas el 17 de diciembre, con una pregunta que atraviesa toda la historia: hasta dónde está dispuesto a llegar Paul Atreides para proteger su imperio y a quienes ama.