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Yo Como

Cañoncitos «mentirosos» de dulce leche hechos en casa

Una receta apta principiantes en recetas dulces. La sugerencia es para @chantalabad.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Cañoncitos «mentirosos» de dulce leche hechos en casa

Una receta apta principiantes en recetas dulces. La sugerencia es para @chantalabad.

Redacción

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Lista de Ingredientes

masa hojaldrada de tarta: 4

manteca: 50 gr

dulce de leche repostero: 250 gr

azpucar impalpable: 150 gr

Preparación

Colocar una masa por encima de la otra pintada con manteca pomada. Estirar con palote, dando forma rectangular.

Recortar tiras de 3 cm a lo largo de la masa. Enrollar superponiendo el borde sobre un cilindro de aluminio o cañitos de papel aluminio (para darle la forma).

Pintar con manteca y hornear, en horno pre calentado, a 200° C. Una vez crujientes dejar enfriar y desmoldar. Con ayuda de una manga rellenar con el dulce de leche. Por último, espolvorear con azúcar impalpable.


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