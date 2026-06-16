Cañoncitos «mentirosos» de dulce leche hechos en casa

Lista de Ingredientes masa hojaldrada de tarta: 4 manteca: 50 gr dulce de leche repostero: 250 gr azpucar impalpable: 150 gr

Preparación

Colocar una masa por encima de la otra pintada con manteca pomada. Estirar con palote, dando forma rectangular.

Recortar tiras de 3 cm a lo largo de la masa. Enrollar superponiendo el borde sobre un cilindro de aluminio o cañitos de papel aluminio (para darle la forma).

Pintar con manteca y hornear, en horno pre calentado, a 200° C. Una vez crujientes dejar enfriar y desmoldar. Con ayuda de una manga rellenar con el dulce de leche. Por último, espolvorear con azúcar impalpable.