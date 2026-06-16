10 min
Cañoncitos «mentirosos» de dulce leche hechos en casa
Una receta apta principiantes en recetas dulces. La sugerencia es para @chantalabad.
10 min
Cañoncitos «mentirosos» de dulce leche hechos en casa
Una receta apta principiantes en recetas dulces. La sugerencia es para @chantalabad.
Lista de Ingredientes
masa hojaldrada de tarta: 4
manteca: 50 gr
dulce de leche repostero: 250 gr
azpucar impalpable: 150 gr
Preparación
Colocar una masa por encima de la otra pintada con manteca pomada. Estirar con palote, dando forma rectangular.
Recortar tiras de 3 cm a lo largo de la masa. Enrollar superponiendo el borde sobre un cilindro de aluminio o cañitos de papel aluminio (para darle la forma).
Pintar con manteca y hornear, en horno pre calentado, a 200° C. Una vez crujientes dejar enfriar y desmoldar. Con ayuda de una manga rellenar con el dulce de leche. Por último, espolvorear con azúcar impalpable.
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