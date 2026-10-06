Cervezas especiales, cordero y chocolate: la propuesta de «Patagonia» para el BALC en Circuito Chico

Esta semana Bariloche volvió a celebrar una nueva edición de Bariloche a la Carta (BALC), el encuentro gastronómico que reúne a más de 90 establecimientos de la ciudad para poner en valor la diversidad y calidad de la propuesta local.

Una vez más, y en el año en el que cumple su décimo aniversario en Bariloche, Cerveza Patagonia espera a todos en su Cervecería ubicada en el kilómetro 24.7 de Circuito Chico con cervezas especiales y un menú pensado exclusivamente para la ocasión.

Durante el festival, además de las tradicionales 24.7 y Amber Lager, se podrán disfrutar variedades especiales como Chilly Merkén, una lager de perfil maltoso y notas de caramelo, con un leve ahumado y el característico picor del merkén, un condimento tradicional de la cocina chilena elaborado principalmente a partir de ají cacho de cabra seco y ahumado.

También estará disponible Munich Helles, una cerveza tradicional de Baviera inspirada en uno de los estilos más consumidos durante el Oktoberfest. De aspecto brillante, espuma densa y cremosa y amargor medio, es una variedad de perfil equilibrado y refrescante.

La propuesta gastronómica comenzará con buñuelos de acelga, queso Patagonzola y chips de mandioca. Como plato principal, el Sándwich Cordero y Bosque 24.7 con pan de papa y malta, con cordero braseado durante 12 horas, queso patagónico, manzana del valle, cebolla morada encurtida, gírgolas asadas, mayonesa Amber y mostaza de merkén.

Para cerrar la experiencia, un lingote de chocolate, un cremoso de chocolate semiamargo acompañado de crema inglesa lupulada, coulis de maqui y moras y frutos secos.

La propuesta tiene un valor de $75.000 (20% de descuento con tarjeta BALC). Incluye 3 medias pintas.

De esta manera, Cerveza Patagonia vuelve a ser parte de Bariloche a la Carta, una celebración que invita a descubrir los sabores y productos que hacen de Bariloche uno de los principales destinos gastronómicos del país.

Para reservas patagonia.meitre.com

Más información en @patagonia.bariloch