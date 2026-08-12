Neuquén Habita: qué documentación se debe presentar para acceder a los créditos

El Gobierno de Neuquén brindó más detalles sobre la documentación técnica que deberán presentar las personas que se encuentran avanzando en el proceso de acceso a los créditos del programa Neuquén Habita.

La información contempla los requisitos correspondientes a cada una de las líneas de crédito y tiene como fin orientar a los beneficiarios que ya se encuentran en la instancia de presentación de la documentación técnica de sus proyectos.

La documentación para acceder a Neuquén Habita

Según la información brindada, para la línea de construcción se debe presentar el plano municipal aprobado o con visado en trámite, que deberá contar con código QR o firma digital de los municipios de la provincia neuquina.

También se requiere la Planilla de Cómputo y Presupuesto, utilizando el modelo estándar disponible en la Oficina Virtual, firmada por el solicitante y el profesional matriculado con el correspondiente visado del colegio profesional.

En aquellos proyectos que superen los 90 metros cuadrados, el plano deberá delimitar la superficie que será financiada por el crédito y se tendrá que presentar «una nota firmada declarando que el proyecto financiado no supera los 90 metros cuadrados».

En tanto, para la línea de ampliación, se requiere el plano municipal aprobado o con visado en trámite y la Planilla de Cómputo y Presupuesto. La misma debe estar confeccionada según el modelo estándar de la Oficina Virtual y firmada tanto por el solicitante como por el profesional matriculado, con el visado correspondiente.

En la línea de refacción, se aclara que «cuando los trabajos impliquen modificaciones estructurales, como demoliciones, techos o nuevos muros, se deberá presentar el plano municipal aprobado o con visado en trámite». El Gobierno provincial resaltó que en todos los casos, «se requiere la Planilla de Cómputo y Presupuesto, firmada por el solicitante y el profesional matriculado y visada por el colegio profesional correspondiente».

A su vez, en caso de que el lote se encuentre fuera del ejido municipal, el plano deberá ser aprobado por la dirección provincial de Tierras.

Provincia destacó la importancia de que quienes se encuentran en esta etapa «cuenten con la documentación técnica correspondiente a su proyecto, de acuerdo con la línea de crédito seleccionada, para avanzar en el proceso de evaluación y aprobación de la documentación».

Finalmente indicó que la información detallada sobre la documentación requerida y los modelos para la presentación se encuentra disponible a través de la oficina virtual https://oficinavirtual.viviendaneuquen.gov.ar/web/.