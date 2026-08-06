Paso a paso fácil para preparar un rico gratín de pollo, pasta, brócoli y coliflor

Lista de Ingredientes pechugas de pollo: 2 diente de ajo: 1 aceite de oliva: c/n cebollas medianas: 2 vino blanco: c/n brócoli: ½ unidad coliflor: ½ unidad pasta seca: 200 gr harina: 40 gr manteca: 40 gr leche: 500 cc sal, pimienta, nuez moscada: a gusto

Preparación

Dorar de ambos lados las pechugas, salpimentadas, en una olla con aceite de oliva y el ajo aplastado. Agregar las cebollas cortadas pluma, rehogar unos minutos y desglasar con vino blanco. Retirar las pechugas y terminar cocción en el horno.

Por otro lado, blanquear puntas de brócoli y coliflor. Hervir pasta corta, recuperar una taza de agua de cocción y colar.

Agregar a la olla manteca y harina. Cocinar 2 minutos. Agregar la leche de a poco, revolviendo a medida que se calienta y espesa. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

Mezclar el pollo cocido, desmenuzado o cortado en trozos, la pasta, el brócoli, el coliflor y la salsa. Volcar en una fuente enmantecada, cubrir con parmesano rallado, llevar al horno 20 minutos y gratinar.

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