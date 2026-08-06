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Yo Como

Paso a paso fácil para preparar un rico gratín de pollo, pasta, brócoli y coliflor

Un plato casero que bien puede ser la estrella durante una jornada fría. La sugerencia es de @pedrolambertini.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Paso a paso fácil para preparar un rico gratín de pollo, pasta, brócoli y coliflor

Un plato casero que bien puede ser la estrella durante una jornada fría. La sugerencia es de @pedrolambertini.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

pechugas de pollo: 2

diente de ajo: 1

aceite de oliva: c/n

cebollas medianas: 2

vino blanco: c/n

brócoli: ½ unidad

coliflor: ½ unidad

pasta seca: 200 gr

harina: 40 gr

manteca: 40 gr

leche: 500 cc

sal, pimienta, nuez moscada: a gusto

Preparación

Dorar de ambos lados las pechugas, salpimentadas, en una olla con aceite de oliva y el ajo aplastado. Agregar las cebollas cortadas pluma, rehogar unos minutos y desglasar con vino blanco. Retirar las pechugas y terminar cocción en el horno.

Por otro lado, blanquear puntas de brócoli y coliflor. Hervir pasta corta, recuperar una taza de agua de cocción y colar.

Agregar a la olla manteca y harina. Cocinar 2 minutos. Agregar la leche de a poco, revolviendo a medida que se calienta y espesa. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

Mezclar el pollo cocido, desmenuzado o cortado en trozos, la pasta, el brócoli, el coliflor y la salsa. Volcar en una fuente enmantecada, cubrir con parmesano rallado, llevar al horno 20 minutos y gratinar.

Lambertips

  • Es útil tener brócoli y coliflor blanqueados en el freezer, para improvisar estas recetas.
  • Pueden usar caldo en lugar de leche o una mezcla de ambos.
  • Antes de ir al horno pueden humectar la fuente con unas cucharadas de agua.


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