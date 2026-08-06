Paso a paso fácil para preparar un rico gratín de pollo, pasta, brócoli y coliflor
Un plato casero que bien puede ser la estrella durante una jornada fría. La sugerencia es de @pedrolambertini.
Paso a paso fácil para preparar un rico gratín de pollo, pasta, brócoli y coliflor
Un plato casero que bien puede ser la estrella durante una jornada fría. La sugerencia es de @pedrolambertini.
Lista de Ingredientes
pechugas de pollo: 2
diente de ajo: 1
aceite de oliva: c/n
cebollas medianas: 2
vino blanco: c/n
brócoli: ½ unidad
coliflor: ½ unidad
pasta seca: 200 gr
harina: 40 gr
manteca: 40 gr
leche: 500 cc
sal, pimienta, nuez moscada: a gusto
Preparación
Dorar de ambos lados las pechugas, salpimentadas, en una olla con aceite de oliva y el ajo aplastado. Agregar las cebollas cortadas pluma, rehogar unos minutos y desglasar con vino blanco. Retirar las pechugas y terminar cocción en el horno.
Por otro lado, blanquear puntas de brócoli y coliflor. Hervir pasta corta, recuperar una taza de agua de cocción y colar.
Agregar a la olla manteca y harina. Cocinar 2 minutos. Agregar la leche de a poco, revolviendo a medida que se calienta y espesa. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
Mezclar el pollo cocido, desmenuzado o cortado en trozos, la pasta, el brócoli, el coliflor y la salsa. Volcar en una fuente enmantecada, cubrir con parmesano rallado, llevar al horno 20 minutos y gratinar.
Lambertips
- Es útil tener brócoli y coliflor blanqueados en el freezer, para improvisar estas recetas.
- Pueden usar caldo en lugar de leche o una mezcla de ambos.
- Antes de ir al horno pueden humectar la fuente con unas cucharadas de agua.
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