Causa AFA: la Justicia de Estados Unidos obtuvo dispositivos de un exdirectivo para peritar sus finanzas de US$ 300 millones

La Justicia de los Estados Unidos puso la mira sobre las finanzas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y obtuvo dispositivos electrónicos clave pertenecientes Leandro Petersen, exdirectivo de la entidad del fútbol nacional.

El procedimiento forma parte de una investigación llevada adelante por tres fiscales norteamericanos bajo la órbita de la Justicia, en colaboración con agentes del FBI. El foco del expediente está puesto en la estructura comercial y financiera desplegada por la AFA en el exterior a través de la empresa TourProdenter, una firma intermediaria vinculada a Javier Faroni.

Causa AFA: la Justicia estadounidense obtuvo algunos dispositivos de Leandro Petersen

Se trata del teléfono móvil y la notebook de Leandro Petersen, exdirector de Marketing de la calle Viamonte, cuyos datos fueron descargados por fiscales del estado de Florida que investigan las operaciones de la institución.

Las autoridades estadounidenses buscan determinar si existieron maniobras de lavado de dinero u otros delitos financieros en transacciones que superan los 300 millones de dólares. Como parte de la recolección de pruebas, los investigadores han tomado testimonio a sponsors de la entidad y mantienen contactos con representantes legales de exdirigentes para citarlos a declarar.

Entre los testimonios buscados figura el de Juan Pablo Beacon, exdirector ejecutivo de la AFA y persona cercana al tesorero Pablo Toviggino. La pretensión de los funcionarios judiciales es que tanto Beacon como Petersen presten declaración bajo juramento en calidad de testigos ante un gran jurado radicado en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, en Miami.

En los últimos días, Petersen presentó su renuncia a la AFA, una decisión que se anunció oficialmente durante el evento Sponsor Day celebrado en el predio de Ezeiza. Su salida de la entidad se produjo de manera inmediata a la fecha en que habría sido citado formalmente por la justicia estadounidense para brindar testimonio sobre los negocios de la institución.

Leandro Petersen prepara su estrategia judicial y proyecta su futuro en Boca Juniors

Más allá del proceso judicial que enfrenta en el exterior, Petersen tenía planificado cerrar su ciclo en la AFA para enfocarse en nuevos proyectos profesionales. Entre sus objetivos personales de cara al futuro figura la intención de competir en la política deportiva local y disputar la presidencia del Club Atlético Boca Juniors en los próximos comicios.

Durante el acto de su despedida, las autoridades de la AFA intentaron restar dramatismo a la situación frente a los anunciantes presentes. El presidente de la entidad, Claudio Tapia, realizó bromas en público respecto de las versiones periodísticas que daban cuenta de la citación judicial y del rol que ocupaba el directivo saliente en la estructura organizativa.

Ante este escenario, el exfuncionario contrataría representación legal especializada en Miami con el fin de cumplir con los requerimientos judiciales de ese país. Este mecanismo le permitiría formalizar su declaración bajo juramento ante el fiscal interviniente para que sea posteriormente presentada como prueba ante el gran jurado que analiza el caso.

Con información de La Nación