Lionel Messi despidió a su padre con una desgarradora carta: el mensaje emotivo de Cristiano Ronaldo

Hace instantes, Lionel Messi publicó una emotiva carta en sus redes sociales que conmocionó al mundo del futbol. En un emotivo comunicado, la Pulga contó sus sensaciones luego del fallecimiento de su padre Jorge y puso en duda su continuidad como futbolista.

«No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?», fue uno los fragmentos más desgarradores.

Con una gran repercusión, varios colegas del astro lo acompañaron en su dolor y le mandaron un lindo mensaje. Compañeros de la Selección Argentina como Leandro Paredes, Cuti Romero y Thiago Almada comentaron con emojis de manos juntas y un corazón.

Entre ellos, el que más resaltó fue el de Cristiano Ronaldo, que dejó de lado la rivalidad y escribió: «Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza«.

El comentario de Cristiano Ronaldo en la publicación de Messi.

Por su parte, David Beckham «Estamos contigo y tu familia, Leo. Siempre«. Ángel Di María se acopló a los miles de comentarios de la publicación: «Estamos con vos, Leo«

Con esta carta, Messi generó una gran incertidumbre sobre su futuro deportivo. El capitán albiceleste ya se encuentra en Miami, luego de estar presente y acompañar a su familia en el velorio de su padre.

Este miércoles, Inter Miami jugará de local un partido clave ante León de México por la League Cup, aunque está casi descartada la presencia de Leo, que no entrenó con el plantel en los próximos días y tuvo un viaje largo en las últimas horas.

El rosarino tiene contrato con las Garzas hasta finales de 2028, aunque existe una cláusula para terminar su vínculo contractual al final de cada temporada. Habrá que esperar si Leo toma una decisión sobre su futuro futbolístico en los próximos días.

La carta completa de Lionel Messi

«Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Quería ganarla para llevártela y mostrarte alguna nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos«.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final.

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí… 🥺

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa. ❤️»