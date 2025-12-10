Paso a paso: cómo hacer una torta brownie-oreo y frutos rojos
Un postre que vale la pena probar. No te quedes con las ganas. La sugerencia es de @elarte_delacocinafacil.
Lista de Ingredientes
MASA BROWNIE: --
chocolate: 150 gr
manteca: 100 gr
huevos: 3
azúcar: 150 gr
esencia de vainilla: 1 cdita.
harina leudante: 80 gr
paquete galletitas oreo: 1 ½
CUBIERTA: --
crema de leche: 200 gr
queso crema: 2 cdas.
azúcar: 2 cdas.
frutos rojos: 300 gr
Preparación
Para el brownie, colocar en un bol los huevos junto con el azúcar y la esencia de vainilla. Integrar con batidor de mano y reservar.
Cortar el chocolate, incorporar la manteca y derretir en microondas con intervalos de 30 segundos, revolviendo cada vez hasta su total disolución. Mezclar con el batido anterior y por último tamizar la harina, integrar y colocar la mitad de la preparación en un molde, de 22 cm de diámetro, enmantecado.
Acomodar las galletitas y completar con el resto del batido. Cocinar en un horno moderado, pre calentado a 180° C, por 25/ 30 minutos. Al pincharlo debe quedar apenas húmedo.
Para la cubierta, batir la crema junto con el azúcar y el queso crema hasta que tome cuerpo. Colocar sobre el brownie ya frío y decorar con los frutos rojos a gusto.
