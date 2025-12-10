Paso a paso: cómo hacer una torta brownie-oreo y frutos rojos

Lista de Ingredientes MASA BROWNIE: -- chocolate: 150 gr manteca: 100 gr huevos: 3 azúcar: 150 gr esencia de vainilla: 1 cdita. harina leudante: 80 gr paquete galletitas oreo: 1 ½ CUBIERTA: -- crema de leche: 200 gr queso crema: 2 cdas. azúcar: 2 cdas. frutos rojos: 300 gr

Preparación

Para el brownie, colocar en un bol los huevos junto con el azúcar y la esencia de vainilla. Integrar con batidor de mano y reservar.

Cortar el chocolate, incorporar la manteca y derretir en microondas con intervalos de 30 segundos, revolviendo cada vez hasta su total disolución. Mezclar con el batido anterior y por último tamizar la harina, integrar y colocar la mitad de la preparación en un molde, de 22 cm de diámetro, enmantecado.

Acomodar las galletitas y completar con el resto del batido. Cocinar en un horno moderado, pre calentado a 180° C, por 25/ 30 minutos. Al pincharlo debe quedar apenas húmedo.

Para la cubierta, batir la crema junto con el azúcar y el queso crema hasta que tome cuerpo. Colocar sobre el brownie ya frío y decorar con los frutos rojos a gusto.