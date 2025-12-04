SUSCRIBITE
Cómo hacer un tentador volcán de dulce de leche en freidora de aire

Cuando llegan esos antojos de algo dulce y queremos resolver con algo rico, encontramos este postre. La sugerencia es de @cuk_it.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

dulce de leche: 200 gr

huevo: 1

yema: 1

harina 0000: 50 gr

Esta receta rinde 2 volcanes. En un bol colocar el dulce de leche junto con el huevo y la yema. Batir hasta combinar ambos ingredientes. Añadir la harina y batir nuevamente hasta incorporar por completo.

Enmantecar y enharinar 2 moldes (8 cm de diámetro x 5cm de alto). Verter la mezcla dentro de cada molde, sin llegar hasta el borde. Dar unos golpes para asentar la mezclar y colocar los moldes sobre la bandeja de la freidora de aire.

Cocinar 10 minutos a temperatura alta de 200º C. Retirar y servir en el momento. Desmoldar, colocando un plato encima del molde y volteando rápidamente. Opcionalmente servir con una bocha de helado.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

Postres

