Chipa de espinacas: ricos y súper esponjosos
Ideales para acompañar con mate. La propuesta es de @veggie.attack.
Lista de Ingredientes
espinaca procesada: 1/2 taza
huevo: 1
aceite de oliva: 2 cdas.
sal: a gusto
polvo para hornear: 1 cdita.
fécula de mandioca: 3/4 taza
queso en hebras: 100 gr
Preparación
Primero mezclar la espinaca, huevo, aceite y sal, después incorporar el queso y la fécula, integrar hasta formar una masa. Podés agregar un poco de bebida vegetal para unir la masa.
Formar bolitas y colocarlas en una placa para horno previamente aceitada, cocinar en horno pre calentado a 180° C hasta que estén doraditos.
