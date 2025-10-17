SUSCRIBITE
Chipa de espinacas: ricos y súper esponjosos

Ideales para acompañar con mate. La propuesta es de @veggie.attack.

Chipa de espinacas: ricos y súper esponjosos

Ideales para acompañar con mate. La propuesta es de @veggie.attack.

Lista de Ingredientes

espinaca procesada: 1/2 taza

huevo: 1

aceite de oliva: 2 cdas.

sal: a gusto

polvo para hornear: 1 cdita.

fécula de mandioca: 3/4 taza

queso en hebras: 100 gr

Preparación

Primero mezclar la espinaca, huevo, aceite y sal, después incorporar el queso y la fécula, integrar hasta formar una masa. Podés agregar un poco de bebida vegetal para unir la masa.

Formar bolitas y colocarlas en una placa para horno previamente aceitada, cocinar en horno pre calentado a 180° C hasta que estén doraditos.


Temas

Alimentación saludable

Cómo hacer

Gastronomía

Sin TACC
