Choco fit: el postre saludable ideal para calmar el antojo de dulce

Lista de Ingredientes PARA LAS CAPAS: -- huevos: 2 harina de almendras o coco o trigo sarraceno o de avena: ½ taza cacao amargo en polvo: 1 cda. stevia líquida: 1 cda. polvo para hornear: 1 cdita. PARA EL RELLENO: -- queso crema descremado o yogur griego: 3 cdas. soperas dulce de leche sin azúcar o mantequilla de maní natural: 3 cdas. soperas

Preparación

1. Mezclar las yemas con la harina y resto de los ingredientes para formar las capas.

2. Batir las claras a punto nieve. Incorporar la primera mezcla a las claras, con cuidado para que no se bajen. Revolver con movimientos envolventes.

3. Disponer mezcla en una placa para horno, engrasada previamente (si usas silicona es más fácil para desmoldar).

4. Llevar a horno precalentado a 180° C por 15 minutos aproximadamente.

5. Una vez frío, fraccionar en cuadrados o rectángulos, distribuir 1 cucharada de leche o bebida de almendras y colocar el relleno. Repetir el proceso hasta completar las capas. Espolvorear con chocolate semi amargo rallado.