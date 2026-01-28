SUSCRIBITE Diario papel
15 min cronometro
Yo Como

Choco fit: el postre saludable ideal para calmar el antojo de dulce

Una receta con pocos ingredientes y sin azúcares procesados. La sugerencia es de @eatcleanok.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
15 min cronometro
Yo Como

Choco fit: el postre saludable ideal para calmar el antojo de dulce

Una receta con pocos ingredientes y sin azúcares procesados. La sugerencia es de @eatcleanok.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

PARA LAS CAPAS: --

huevos: 2

harina de almendras o coco o trigo sarraceno o de avena: ½ taza

cacao amargo en polvo: 1 cda.

stevia líquida: 1 cda.

polvo para hornear: 1 cdita.

PARA EL RELLENO: --

queso crema descremado o yogur griego: 3 cdas. soperas

dulce de leche sin azúcar o mantequilla de maní natural: 3 cdas. soperas

Preparación

1. Mezclar las yemas con la harina y resto de los ingredientes para formar las capas.

2. Batir las claras a punto nieve. Incorporar la primera mezcla a las claras, con cuidado para que no se bajen. Revolver con movimientos envolventes.

3. Disponer mezcla en una placa para horno, engrasada previamente (si usas silicona es más fácil para desmoldar).

4. Llevar a horno precalentado a 180° C por 15 minutos aproximadamente.

5. Una vez frío, fraccionar en cuadrados o rectángulos, distribuir 1 cucharada de leche o bebida de almendras y colocar el relleno. Repetir el proceso hasta completar las capas. Espolvorear con chocolate semi amargo rallado.


Temas

Alimentación saludable

Gastronomía

Postres

Receta fácil

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias