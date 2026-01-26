Almendrado hecho en casa, los tips para que salga bien cremoso

Lista de Ingredientes CREMA SEMIFREDO: -- yemas: 6 azúcar: 200 gr agua: 80 ml esencia de vainilla: c/n esencia de almendras (opcional): c/n crema de leche semi batida: 300 ml PARA EL PRALINÉ: -- almendras: 100 gr azúcar: 100 gr PARA LA CHARLOTTE: -- agua: 80 ml azúcar: 100 gr cacao amargo: 25 gr

Preparación



Comenzar preparando un almíbar con azúcar y agua en una olla, hasta llegar a punto bolita. Mientras, batir yemas, a las que se le va a sumar el almíbar en forma de hilo. Batir hasta duplicar el volumen. Después, volcar la mezcla en un bol en el que tiene que estar ya preparada la crema semi batida sin endulzar e incorporar con movimientos envolventes.

Agregar un chorrito de esencia de vainilla y unas gotas de esencia de almendras, pero apenas. Terminar de unir bien todo antes de trasladar a un molde rectangular enfilmado. Volcar la preparación, emparejar la superficie, cubrir con film y llevar al freezer por 24 horas.

Para cubrirlo, hacer un praliné de almendras preparando un caramelo en seco. Cuando tome color, agregar las almendras y mezclar hasta acaramelarlas por completo. Cuando estén listas, trasladar a una placa antiadherente o similar, estirar como un turrón y una vez frías, procesar de a tropezones primero para cuidar la procesadora y después, darle velocidad, pero no lleguar a polvo. Si no tenés procesadora, podés hacerlo con cuchilla.

Volcar el praliné en una asadera amplia para que sea cómodo cubrir el almendrado. Retirar el helado del freezer, desmoldarlo, quitar el film y colocarlo sobre el praliné, cubriendo todos los lados.

Para servirlo, llevarlo a un plato ovalado, cortarlo en porciones generosas y por encima decorar con una buena salsa charlotte.

Para la salsa charlotte: colocar en una olla azúcar y agua. Cuando rompa hervor, incorporar cacao amargo en forma de lluvia. Mezclar con batidor para evitar que se formen grupos. Retirar del fuego, terminar de mezclar y pasar a una jarrita donde se va a enfriar para que tome espesor.