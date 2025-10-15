10 min
Cómo hacer croquetas de zucchini en un abrir y cerrar de ojos
Prácticas y muy fáciles de preparar a la hora del picoteo. La propuesta es de @nutricionyat.
10 min
Lista de Ingredientes
zucchini rallado: 1
huevo: 1
queso crema: 1 cda.
queso tipo port salut o muzzarella: 60 gr
condimentos: a gusto
Preparación
Primero hay que mezclar todos los ingredientes hasta formar una preparación moldeable (si hace falta pueden agregar un poquito de harina integral).
Con la ayuda de una cuchara, llevar a una sartén antiadherente con un poquito de aceite de oliva. Dejar cocinar por 5 minutos, vuelta y vuelta. Una vez listas se pueden acompañar con el dip que quieras.
Comentarios