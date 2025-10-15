SUSCRIBITE
Cómo hacer croquetas de zucchini en un abrir y cerrar de ojos

Prácticas y muy fáciles de preparar a la hora del picoteo. La propuesta es de @nutricionyat.

10 min cronometro
Yo Como

Cómo hacer croquetas de zucchini en un abrir y cerrar de ojos

Prácticas y muy fáciles de preparar a la hora del picoteo. La propuesta es de @nutricionyat.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

zucchini rallado: 1

huevo: 1

queso crema: 1 cda.

queso tipo port salut o muzzarella: 60 gr

condimentos: a gusto

Preparación

Primero hay que mezclar todos los ingredientes hasta formar una preparación moldeable (si hace falta pueden agregar un poquito de harina integral).

Con la ayuda de una cuchara, llevar a una sartén antiadherente con un poquito de aceite de oliva. Dejar cocinar por 5 minutos, vuelta y vuelta. Una vez listas se pueden acompañar con el dip que quieras.


Temas

Alimentación saludable

Cómo hacer

Gastronomía

Receta fácil
