15 min cronometro
Yo Como

Berenjenas rellenas, la receta ideal si te estás cuidando

Fácil de hacer y en pocos minutos. La sugerencia es de @nutriailin.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

berenjena: 1

cebolla: 1

morrón: 1/2

zanahoria: 1/2

queso cremoso: 50 gr

perejil fresco: c/n

sal y pimienta: a gusto

Preparación

Tomar la berenjena y cortarla por la mitad. Cocinarlas, puede ser microondas 10 minutos o al vapor hasta que estén tiernas. Hervida también se puede cuidando que no se rompan, o pueden hacerlo en horno.

Ahuecar la berenjena y ponerla sobre asadera previamente aceitada. Picar la cebolla, morrón y zanahoria, saltear en wok aceitado, agregar la pulpa de la berenjena, retirar del fuego, condimentar.

Rellenar la berenjena con la preparación anterior, pueden agregarle queso fresco. Llevar a horno moderado (180° C) por 15 minutos hasta gratinar el queso. Para servir sumar perejil fresco picado.


Preparación

