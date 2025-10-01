Berenjenas rellenas, la receta ideal si te estás cuidando
Fácil de hacer y en pocos minutos. La sugerencia es de @nutriailin.
Lista de Ingredientes
berenjena: 1
cebolla: 1
morrón: 1/2
zanahoria: 1/2
queso cremoso: 50 gr
perejil fresco: c/n
sal y pimienta: a gusto
Preparación
Tomar la berenjena y cortarla por la mitad. Cocinarlas, puede ser microondas 10 minutos o al vapor hasta que estén tiernas. Hervida también se puede cuidando que no se rompan, o pueden hacerlo en horno.
Ahuecar la berenjena y ponerla sobre asadera previamente aceitada. Picar la cebolla, morrón y zanahoria, saltear en wok aceitado, agregar la pulpa de la berenjena, retirar del fuego, condimentar.
Rellenar la berenjena con la preparación anterior, pueden agregarle queso fresco. Llevar a horno moderado (180° C) por 15 minutos hasta gratinar el queso. Para servir sumar perejil fresco picado.
