Cómo hacer helado de dulce de leche sin máquina: la receta viral de Paulina Cocina 

El helado no es exclusivo de las heladerías, sino que se puede preparar en casa. Puede sonar algo difícil de realizar, pero con los pasos correctos, en esta oportunidad explicados por Paulina Cocina, es posible preparar helado de dulce de leche casero y sin la necesidad de recurrir a una máquina.

«Este helado de dulce de leche no lleva máquina, así que teniendo un poco de cuidado con los tiempos podemos hacerlo en casa sin ninguna dificultad», explicó la creadora de contenido, uno de las más famosas de YouTube y las redes sociales.

Receta de helado de dulce de leche casero y sin máquina

Sin maquina también es posible preparar helado de dulce de leche. Paulina Cocina fue la encargada de compartir esta receta para los fanáticos de lo dulce y quienes no soportan más el calor de enero. Lejos de tratarse de una preparación difícil, con una larga lista de ingredientes y extensos pasos, es muy fácil de hacer, tanto que los niños pueden colaborar. A continuación te compartimos la receta que se va a volver tu favorita del verano 2026:

Ingredientes (4 porciones de helado)

500g. de dulce de leche (que no sea repostero).

250g. de crema de leche.

250g. de leche.

Preparación

Mezclar de a poco en un bol el dulce de leche con la crema de leche. La crema tiene que estar líquida, sin batir. Batir hasta unir bien.

Agregar la leche (llená el pote de crema que te quedó vacío, de leche) e integrá bien.

Llevar el bol al freezer por 2-3 horas.

Cuando tome consistencia, desintegralo y batilo bien de nuevo. Llevar otra vez al freezer.

Esta operación yo la repito un par de veces para que quede bien cremoso. Podés ponerle chocolate picado, nueces, almendras, etc.

«Este helado de dulce de leche es impresionante. No solo no tiene nada que envidiarle a un helado de dulce de leche de buena heladería, sino que le compite con honra», expresó la creadora de contenido, que cerró: «Este helado de dulce de leche casero te hará el ídolo de niños y grandes, te lo prometo. Y a mí tu ídola». Así que, ya sabés, si tenés ganas de innovar y no siempre recurrir a las heladerías, algo que tu bolsillo va a agradecer, seguí la receta de helado de dulce de leche casero de Paulina Cocina.