Cómo hacer para que la miga de la escondida de duraznos y pelones quede bien esponjosa

Lista de Ingredientes duraznos o pelones grandes: 4 manteca blanda: 200 gr azúcar: 230 gr ralladura de naranjas: 2 extracto de vainilla: 1 cda. huevos: 4 aceite de oliva: 2 cdas. jugo de naranja: 2 cdas. harina 0000: 250 gr polvo para hornear: 1¼ cdita. sal: ¼ cdita. PARA LA CUBIERTA: -- manteca: 20 gr azúcar: 1 cda.

Preparación

Lavar y cortar los duraznos a la mitad, retirar el carozo y cortar cada mitad en 3–4 gajos gruesos. Reservar.

Batir la manteca a temperatura ambiente con el azúcar, la ralladura de limón y la vainilla durante 10 minutos, deteniendo la máquina cada 3 minutos para bajar los bordes, hasta obtener una crema casi blanca y muy espumosa.

Añadir los huevos a temperatura ambiente de a uno, batiendo bien después de cada adición. Verter el aceite e integrar y el jugo de naranja.

Tamizar la harina con el polvo de hornear y agregar la sal. Integrar los secos a los húmedos de a poco, a mano, con espátula o batidor, con movimientos delicados.

Colocar la masa en la fuente enmantecada y enharinada (24 cm diámetro). Disponer los gajos de fruta sin apretar demasiado (se hundirán solos). Espolvorear con el azúcar extra y manteca. Hornear, en horno pre calentado, a 160° C durante 50 minutos, hasta que al pinchar un palillo salga limpio.

