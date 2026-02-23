Cómo hacer para que la miga de la escondida de duraznos y pelones quede bien esponjosa
Hay que aprovechar la fruta de estación: es más rica y sale mucho menos. La sugerencia es de @pedrolambertini.
Lista de Ingredientes
duraznos o pelones grandes: 4
manteca blanda: 200 gr
azúcar: 230 gr
ralladura de naranjas: 2
extracto de vainilla: 1 cda.
huevos: 4
aceite de oliva: 2 cdas.
jugo de naranja: 2 cdas.
harina 0000: 250 gr
polvo para hornear: 1¼ cdita.
sal: ¼ cdita.
PARA LA CUBIERTA: --
manteca: 20 gr
azúcar: 1 cda.
Preparación
Lavar y cortar los duraznos a la mitad, retirar el carozo y cortar cada mitad en 3–4 gajos gruesos. Reservar.
Batir la manteca a temperatura ambiente con el azúcar, la ralladura de limón y la vainilla durante 10 minutos, deteniendo la máquina cada 3 minutos para bajar los bordes, hasta obtener una crema casi blanca y muy espumosa.
Añadir los huevos a temperatura ambiente de a uno, batiendo bien después de cada adición. Verter el aceite e integrar y el jugo de naranja.
Tamizar la harina con el polvo de hornear y agregar la sal. Integrar los secos a los húmedos de a poco, a mano, con espátula o batidor, con movimientos delicados.
Colocar la masa en la fuente enmantecada y enharinada (24 cm diámetro). Disponer los gajos de fruta sin apretar demasiado (se hundirán solos). Espolvorear con el azúcar extra y manteca. Hornear, en horno pre calentado, a 160° C durante 50 minutos, hasta que al pinchar un palillo salga limpio.
Lambertips
- Funciona con muchas frutas carnosas: damascos, cerezas, peras o manzanas verdes (estas dos últimas mejor con cocción previa en almíbar liviano).
- La receta se adapta a cualquier formato: molde de budín para destacar la masa, o placa para cortar en cuadrados aumentando la fruta. Cuanto más delgada la masa, más se hunde la fruta.
- Para batidos con manteca, conviene usar lira en vez de globo.
Comentarios
