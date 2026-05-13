El desfile en Rusia emociona

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429

San Antonio Este

Quienes hemos servido a la Patria y desfilado los 25 de Mayo, al ver por tv el majestuoso despliegue del poderío militar en Moscú, no podemos menos que emocionarnos al ver los rostros de esos miles de jóvenes soldados desfilando orgullosos.

A mis 91 años, recuerdo cuando en 1982 Rusia nos ofreció ayuda irrestricta para sacar a los ingleses de Malvinas y el gobierno no aceptó esa ayuda a pesar de que Moscú solo pedía que sacáramos a nuestros militares de Nicaragua, que estaban colaborando con las tropas de EE. UU. para tratar (no pudieron) de vencer al pueblo que luchaba por su libertad. Nosotros estamos en contra de Venezuela y queremos ir la guerra junto a EE. UU. e Israel. San Martín, Rosas y Dorrego no descansan en paz.

