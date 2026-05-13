Irán endurece su postura y lanza una amenaza directa contra Estados Unidos: «No hay otra alternativa»
La advertencia la escribió Mohamad Bagher Ghalibaf en X.
Escala la tensión en Medio Oriente. En las últimas horas, el jefe negociador de Irán le lanzó un ultimátum a Estados Unidos para que acepte sus condiciones y lograr finalmente un acuerdo que cese con la guerra.
Teherán propuso un plan de paz de 14 puntos para poner fin al conflicto y el Gobierno de Donald Trump se mostró reticente a la situación.
La advertencia de Irán
La advertencia la escribió Mohamad Bagher Ghalibaf en X y expresa: «No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se exponen en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será infructuoso y se saldará con un fracaso tras otro».
El presidente del Parlamento iraní resaltó que cuanto más se demore Trump en aceptas la propuesta, «más tendrán que pagar los contribuyentes estadounidenses».
There is no alternative but to accept the rights of the Iranian people as laid out in the 14-point proposal.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 11, 2026
Any other approach will be completely inconclusive; nothing but one failure after another.
The longer they drag their feet, the more American taxpayers will pay for it.
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