Irán endurece su postura y lanza una amenaza directa contra Estados Unidos: «No hay otra alternativa»

Irán endurece su postura y lanza una amenaza directa contra Estados Unidos

Escala la tensión en Medio Oriente. En las últimas horas, el jefe negociador de Irán le lanzó un ultimátum a Estados Unidos para que acepte sus condiciones y lograr finalmente un acuerdo que cese con la guerra.

Teherán propuso un plan de paz de 14 puntos para poner fin al conflicto y el Gobierno de Donald Trump se mostró reticente a la situación.

La advertencia de Irán

La advertencia la escribió Mohamad Bagher Ghalibaf en X y expresa: «No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se exponen en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será infructuoso y se saldará con un fracaso tras otro».

El presidente del Parlamento iraní resaltó que cuanto más se demore Trump en aceptas la propuesta, «más tendrán que pagar los contribuyentes estadounidenses».