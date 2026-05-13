Encontraron muerto a un criancero en un paraje del norte de Neuquén: investigan las causas

Encontraron a un criancero muerto en el norte neuquino. Foto: archivo

Un criancero fue encontrado muerto en el paraje del norte neuquino conocido como Agua de Zorro, ubicado en cercanías a Coyuco. Por el hallazgo, se montó un intenso operativo que culminó durante la madrugada de este miércoles.

Encuentran muerto a un criancero en Neuquén: lo que se sabe

El episodio se registró durante la jornada del martes, pero tomó mayor repercusión este miércoles 13 de mayo.

Fuentes oficiales confirmaron el hecho, aunque resaltaron que todavía se investigan las causas de muerte y la identidad de la víctima.

En el lugar intervino personal de la Policía de Neuquén y un equipo de Criminalística de Chos Malal para determinar qué ocurrió.