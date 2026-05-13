Joaquín Furriel participó de la Marcha Federal Universitaria: “La universidad pública me cambió la vida”

En el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria que se llevó a cabo este martes en Plaza de Mayo, Joaquín Furriel fue uno de los artistas que se sumó a la movilización que tuvo como eje principal el reclamo por el presupuesto educativo y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El actor, egresado de la Universidad Nacional de las Artes, acompañó el reclamo de docentes y estudiantes y compartió un fuerte testimonio sobre la importancia de la educación pública en su vida.

El emotivo testimonio de Joaquín Furriel

“Si hay algo en lo que creo, porque me cambió la vida a mí, es la educación pública”, expresó Furriel en diálogo con La Nación+.

El actor, reconocido por su trayectoria en Argentina y en el exterior, recordó sus comienzos y explicó cómo la universidad pública fue clave en su formación profesional.

“Yo soy un pibe del conurbano, quería estudiar actuación y no tenía guita para pagarme la cantidad de cursos que debería haberme pagado”, sostuvo.

Además, agregó: “Gracias a la universidad yo pude estudiar, pude hacer la carrera. Todo mi laburo privado, acá y en otros países, lo hice gracias a la formación que me dio la universidad”.

“La educación pública cambia vidas”

Para Furriel, el acceso a la educación pública representa una herramienta fundamental para miles de argentinos.

“Yo quiero acompañar, porque creo en la educación, porque me ha cambiado la vida, y porque espero que le cambie la vida a muchísimas argentinas y muchísimos más argentinos; me parece que es algo vital”, afirmó.

El actor también vinculó el prestigio educativo argentino con hitos históricos como los Premios Nobel, al remarcar el valor que tuvo históricamente la formación pública en el país.

Su crítica al desfinanciamiento y la situación del INCAA

En declaraciones a C5N, Furriel también habló sobre la situación que atraviesa el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y cuestionó la falta de diálogo con los sectores involucrados.

“Desde que ganó las elecciones, siempre vengo deseando que inviten a los diferentes actores de la industria del cine y también del ámbito educativo para poder negociar, dialogar y saber qué es lo que está pasando con la gente que está involucrada haciendo el trabajo en esos lugares”, señaló.

Además, el actor fue autocrítico respecto al funcionamiento del organismo cultural: “Muchos no estábamos orgullosos del funcionamiento del INCAA, pero eso no significa que tenga que dejar de existir o dejar de potenciar la cultura y la identidad de un país como el nuestro”.

Por último, concluyó: “Lo mismo ocurre con la educación; creo que faltan debates y me parece que a esta altura ver que los debates, después de muchos años, siguen sin generarse, es parte de una decisión política”.