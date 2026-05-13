Estatales de Río Negro cobran la segunda cuota de indumentaria: ¿cuándo será?

El Gobierno de Río Negro confirmó el pago de la segunda cuota del concepto indumentaria de 125.000 pesos para todos los trabajadores de la Administración Pública.

La liquidación, por planilla complementaria, se realizará el próximo sábado 16 «en cumplimiento con lo acordado en la Mesa de la Función Pública», según se indicó.

La información oficial destacó que «el objetivo de este concepto es garantizar que el personal cuente con los recursos necesarios para la adquisición de vestimenta para el desarrollo de sus tareas diarias».

La primera parte de este beneficio, por un importe similar, fue cancelada el 17 de abril pasado.

Por otra parte, este jueves a las 10 se reunirá la Mesa de la Función Pública para analizar la próxima pauta salarial y resolver el mecanismo de cancelación de las recategorizaciones pendientes para unos 3.500 estatales.

El encuentro no contará con la participación de UPCN que adelantó mediante un comunicado que «el Consejo ha sido progresivamente vaciado de contenido y desnaturalizado en su función original».

El gremio entendió que esa «instancia» solo formaliza «decisiones adoptadas de manera unilateral con anterioridad» y señaló que ese «rumbo» lo definen «el gobernador Weretilneck y Aguiar» (en relación al titular de ATE Nación).