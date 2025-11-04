Cómo hacer pionono navideño sin TACC: receta fácil y sin gluten para las fiestas

Lista de Ingredientes Huevos: 4 unidades Azúcar: 80 gramos Premezcla sin tacc: 60 gramos Polvo de hornear: 1 cucharadita Sal: 1 pizca Miel: 1 cucharadita

El pionono es uno de esos clásicos infaltables en la mesa argentina: versátil, práctico y siempre bienvenido, tanto en su versión salada como dulce. Te enseñamos cómo hacerlo.

Para quienes deben evitar el gluten, existe una alternativa igual de esponjosa y sabrosa: el pionono sin TACC, que se puede rellenar con lo que más te guste —jamón y queso, atún, pollo, crema y frutas o dulce de leche— y disfrutar sin preocupaciones.

Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla triplique su volumen y quede espumosa.

Agregar la miel y la sal, mezclando suavemente.

Incorporar la premezcla tamizada y el polvo de hornear, con movimientos envolventes para no perder aire.

Extender la preparación sobre una placa forrada con papel manteca o silicona, formando una capa pareja.

Hornear en horno precalentado a 180°C durante 8 a 10 minutos, hasta que esté apenas dorado.

Desmoldar sobre un repasador húmedo y enrollar en caliente para que mantenga la forma.

Una vez frío, desenrollar, rellenar y volver a armar el pionono.

Ideas de relleno

Versión salada:

Jamón, queso y mayonesa.

Pollo con palmitos y salsa golf.

Atún, tomate y huevo duro.

Versión dulce:

Mermelada de frutos rojos.

Dulce de leche y coco rallado.

Crema con frutas frescas.

El pionono sin TACC es una opción liviana, económica e inclusiva, perfecta para las mesas navideñas o los encuentros de verano. Además, se puede preparar con anticipación y conservar en la heladera hasta el momento de servir.