Cómo hacer pionono navideño sin TACC: receta fácil y sin gluten para las fiestas
Ideal para las fiestas o reuniones familiares, esta versión sin gluten del clásico pionono se adapta a todos los gustos.
Lista de Ingredientes
Huevos: 4 unidades
Azúcar: 80 gramos
Premezcla sin tacc: 60 gramos
Polvo de hornear: 1 cucharadita
Sal: 1 pizca
Miel: 1 cucharadita
El pionono es uno de esos clásicos infaltables en la mesa argentina: versátil, práctico y siempre bienvenido, tanto en su versión salada como dulce. Te enseñamos cómo hacerlo.
Para quienes deben evitar el gluten, existe una alternativa igual de esponjosa y sabrosa: el pionono sin TACC, que se puede rellenar con lo que más te guste —jamón y queso, atún, pollo, crema y frutas o dulce de leche— y disfrutar sin preocupaciones.
Cómo hacer rosca navideña sin TACC
- Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla triplique su volumen y quede espumosa.
- Agregar la miel y la sal, mezclando suavemente.
- Incorporar la premezcla tamizada y el polvo de hornear, con movimientos envolventes para no perder aire.
- Extender la preparación sobre una placa forrada con papel manteca o silicona, formando una capa pareja.
- Hornear en horno precalentado a 180°C durante 8 a 10 minutos, hasta que esté apenas dorado.
- Desmoldar sobre un repasador húmedo y enrollar en caliente para que mantenga la forma.
- Una vez frío, desenrollar, rellenar y volver a armar el pionono.
Ideas de relleno
Versión salada:
- Jamón, queso y mayonesa.
- Pollo con palmitos y salsa golf.
- Atún, tomate y huevo duro.
Versión dulce:
Mermelada de frutos rojos.
Dulce de leche y coco rallado.
Crema con frutas frescas.
El pionono sin TACC es una opción liviana, económica e inclusiva, perfecta para las mesas navideñas o los encuentros de verano. Además, se puede preparar con anticipación y conservar en la heladera hasta el momento de servir.
