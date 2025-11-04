Cómo hacer una rosca navideña sin TACC: paso a paso y con ingredientes simples

Lista de Ingredientes Manteca: 100 gramos Azúcar: 150 gramos Huevos: 3 unidades Ralladura: de 1 naranja Almidón de maíz: 100 cc Fécula de mandioca: 100 gramos Harina de arroz: 50 gramos Leche en polvo: 50 gramos Sal: 1 pizca Goma xántica: 5 gramos Levadura seca: 10 gramos Leche: 50 cc

Con la llegada de diciembre, los aromas dulces comienzan a invadir las cocinas y las panaderías de todo el país. La tradicional rosca navideña es uno de los clásicos de la mesa de fin de año. Pero quienes deben evitar el gluten también pueden disfrutarla: hoy te compartimos una receta sin TACC, fácil de preparar en casa y perfecta para acompañar el brindis.

Cómo hacer rosca navideña sin TACC

Activar la levadura: En un bol, mezclar la leche tibia, una cucharadita de azúcar y la levadura. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.

Formar la masa: En otro recipiente, colocar las harinas, la goma xántica, el resto del azúcar, la sal, los huevos, la manteca, la leche en polvo, la ralladura y la esencia. Agregar la levadura activada y unir todo hasta formar una masa suave.

Leudar: Tapar y dejar reposar en un lugar templado durante 40 minutos.

Dar forma a la rosca: Colocar la masa sobre una placa enmantecada o con papel manteca. Formar un aro y dejar un hueco en el centro.

Segundo leudado: Cubrir y dejar reposar otros 30 minutos.

Decorar: Cubrir con hilos de crema pastelera y frutas.

Hornear: Llevar a horno medio (180°C) por unos 25-30 minutos o hasta que esté dorada.

Enfriar y terminar: Una vez fría, espolvorear con azúcar impalpable.

¿Cómo hacer la crema pastelera para esta receta de rosca navideña sin gluten?

Para la crema pastelera de esta receta de rosca de Pascua sin harina, vas a necesitar estos ingredientes:

2 yemas

2 cucharadas de almidón de maíz

250 cc de leche

75 g de azúcar

1 cucharadita de extracto de vainilla

Ahora, con ellos, debés:

Integrá las yemas con el almidón de maíz.

Aparte, calentá la leche con el azúcar. Una vez que esta preparación esté tibia, volcar una parte sobre las yemas, posteriormente el resto.

Llevá todo a fuego medio, sin dejar de revolver, hasta que espese.

Antes de apagar el fuego, incorporá el extracto de vainilla.

Un clásico que se renueva

Esta versión sin TACC conserva el espíritu de las fiestas: compartir algo rico y hecho con cariño. Puede servirse con mate, té o una copa de sidra artesanal.

Una buena opción es prepararla con anticipación y freezarla, para disfrutarla fresca en Nochebuena.

Cada vez más familias eligen recetas inclusivas que todos puedan disfrutar. Y con esta rosca navideña sin TACC, nadie se queda afuera de la mesa.