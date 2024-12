Cómo hacer una rica terrina de atún para la mesa de Nochebuena

Lista de Ingredientes atún en aceite ó al agua: 2 latas queso crema firme: 1 pote grande mayonesa: 1 taza gelatina sin sabor: 2 sobres agua para disolver la gelatina: 70 cc tabasco: 1 cdita. pimienta recién molida: a gusto crema de leche batida a medio punto: 200 cc huevos duros: 3 alcaparras: a gusto puré de remolacha: c/n

Procedimiento

Vamos a comenzar procesando el atún con mayonesa, queso crema, sal, pimienta y salsa tabasco.

Después agregar gelatina sin sabor, que hay que tener disuelta en agua y calentada en microondas por unos 30 segundos a 1 minuto. Continuar procesando hasta que esté liso y sedoso.

Retirar y pasar la mezcla a un bol, añadir la crema de leche batida a medio punto con movimientos envolventes. Volcar con cuidado en un molde tipo terrina o budinera mediana enfilmada hasta completar hasta arriba.

Tapar con film o separador de freezer y llevar a heladera por al menos 3 horas.

Para terminar desmoldar sobre una fuente con una base de puré de remolachas y decorar con un poco de huevo duro rallado y alcaparras por encima.

TIPS

* Si no usás atún, otros pescados enlatados tipo jurel o caballa van a cambiar el sabor porque son muy intensos y puede que no salga bien.

* ¿No tenés salsa tabasco o no te gusta? Reemplazar por algún picante o no le pongas.

* Las alcaparras son opcionales.

