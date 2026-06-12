Mientras Irán enfría el optimismo de Donald Trump, se conoció un borrador que revela cómo sería el acuerdo de paz

Las expectativas por un acuerdo entre Estados Unidos e Irán crecieron este viernes luego de que el presidente Donald Trump afirmara que se podría firmar un entendimiento durante el fin de semana. En paralelo, medios iraníes difundieron un supuesto borrador que prevé un “cese permanente e inmediato de las hostilidades” en todos los frentes.

El posible pacto marcaría el mayor avance diplomático desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. Según informó Reuters, las negociaciones continúan, aunque persisten diferencias entre Washington y Teherán sobre puntos considerados sensibles por ambas partes.

El borrador del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Trump aseguró desde la Casa Blanca que lograron «un gran acuerdo para poner fin a la guerra” y sostuvo que el estrecho de Ormuz volverá a operar con normalidad una vez firmado el entendimiento. También indicó que el vicepresidente JD Vance participaría en una eventual ceremonia de firma.

Sin embargo, desde Teherán bajaron el tono del optimismo. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, afirmó: “Irán no ha tomado todavía una decisión final sobre un posible acuerdo con Estados Unidos” y remarcó que el país no está dispuesto a ceder en sus “líneas rojas”.

La agencia estatal iraní Mehr publicó este viernes un documento que, según aseguró, corresponde al borrador del memorando de entendimiento. El texto incluye un “cese permanente e inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano”.

Además, el borrador establece un período de 60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y avanzar en el levantamiento de las sanciones estadounidenses. De acuerdo con medios oficiales iraníes, Teherán tampoco cedería el control del estrecho de Ormuz.

Expectativa mundial por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Bagaei también sostuvo que gran parte del documento ya fue redactado, aunque aseguró que aún existen diferencias relevantes. “Los informes sobre el momento y el lugar de la firma siguen siendo especulativos”, señaló al referirse a las versiones sobre una posible ceremonia en Europa.

El funcionario iraní afirmó además que las conversaciones se complicaron por cambios de posición de la delegación estadounidense durante las negociaciones. Según explicó, todavía resta la evaluación de los organismos competentes antes de adoptar una decisión definitiva.

Mientras continúan las gestiones diplomáticas, los mercados reaccionaron con optimismo. Las bolsas internacionales registraron subas y el precio del petróleo cayó hasta mínimos de dos meses ante la expectativa de una reducción de las tensiones en una de las principales regiones productoras de energía.

Pese al avance de las conversaciones, la situación en el estrecho de Ormuz continúa siendo delicada. En las últimas horas se reportaron incidentes militares y movimientos de embarcaciones en la zona.