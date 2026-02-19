SUSCRIBITE Diario papel
Yo Como

Cómo hacer unos tentadores tacos crujientes de queso en menos de 5 minutos

Simples, muy fáciles de hacer y con un sabor inconfundible. La sugerencia es de @cuk_it.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

queso Halloumi: 200 gr

palta: 1

lechuga: c/n

tomates cherry: c/n

cebolla: 1

salsa picante: a gusto

Preparación

Precalentar una plancha a fuego fuerte. Rallar el queso halloumi y colocarlo sobre la plancha en forma de círculo. Cocinar hasta dorar, unos 2 minutos por lado.

Retirar y colgar de un objeto en caliente para que al enfriar mantenga la forma de taco (podés colocar una cuchara de madera entre dos vasos). Repetir para realizar más.

Una vez fríos ya están listos para rellenar. La base puede ser de palta pisada, un poco de lechuga cortada en tiras, tomates cherry y cebolla. Condimentar con una salsa picante a gusto y a disfrutar

  • El queso se puede reemplazar por otros, por ejemplo con provolone se obtiene un resultado similar.

Preparación

