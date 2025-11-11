Cómo hacer vitel toné saludable: ideal para quienes necesitan mantener la dieta sin dejar el sabor
Esta alternativa conserva la esencia del vitel toné: la carne tierna, la salsa cremosa y ese inconfundible sabor del atún, pero con ingredientes más saludables
El vitel toné es uno de los platos más clásicos de las fiestas argentinas, un infaltable en la mesa de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, su versión tradicional —con mayonesa, crema y atún— puede resultar pesada o muy calórica para quienes buscan mantener una alimentación equilibrada. Por eso, te contamos cómo preparar una versión saludable del vitel toné, igual de deliciosa, pero más liviana y nutritiva.
Una receta clásica en versión ligera
Ingredientes saludables para el vitel toné:
- 1 kg de peceto limpio
- 2 hojas de laurel
- 1 zanahoria
- 1 cebolla
- Sal y pimienta a gusto
- 1 taza de yogur griego natural sin azúcar
- 1 lata de atún al natural
- 1 cucharadita de mostaza
- Jugo de medio limón
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharadita de alcaparras (opcional, para decorar)
Preparación paso a paso
- Cocinar el peceto: colocarlo en una olla con agua, laurel, zanahoria y cebolla. Hervir a fuego medio durante 45 minutos o hasta que esté tierno.
- Preparar la salsa: en una licuadora o procesadora, mezclar el yogur griego, el atún, la mostaza, el jugo de limón, el aceite de oliva, sal y pimienta. Procesar hasta obtener una textura cremosa.
- Cortar la carne: una vez fría, filetear el peceto en rodajas finas.
- Montar el plato: disponer las rodajas en una fuente y cubrir con la salsa. Decorar con alcaparras o un toque de perejil picado.
Este vitel toné saludable conserva todo el espíritu festivo del plato original, pero con menos calorías y más beneficios nutricionales.
El yogur griego reemplaza la grasa de la crema por proteínas de alta calidad, el atún suma omega 3 y la carne magra del peceto aporta hierro, ideal para quienes buscan mantener la dieta sin resignar sabor.
Una versión moderna, deliciosa y apta para todos los que quieren disfrutar de las fiestas de manera equilibrada.
