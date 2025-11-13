Cómo hacer flan napolitano: la versión recargada del clásico postre 

El flan napolitano es uno de los postres mas contundentes de la repostería. Comparte su origen con el clásico flan de huevo europeo, pero esta versión sua ingredientes que lo vuelven una bomba dulce.

Este flan, pese a su nombre, tiene su origen en México. Allí se popularizó durante el siglo XX en restaurantes como una reinterpretación del flan tradicional de huevos. La preparación lleva leche condensada y queso crema. El resultado es una preparación más densa y sabrosa.

La clave de esta receta está en lograr una cocción suave y pareja a baño maría para que el flan quede sin burbujas y con la textura justa.

Cómo hacer flan napolitano: la receta para 4 personas

Ingredientes:

1 taza de azúcar para el caramelo

1 lata (395 g) de leche condensada

1 lata (360 ml) de leche evaporada

1 paquete (190 g) de queso crema

4 huevos

1 cucharada de esencia de vainilla

Preparación:

En una sartén, derretir el azúcar a fuego medio hasta formar un caramelo dorado. Verterlo en una flanera y mover el molde para cubrir el fondo y los bordes. Dejar enfriar.

En una licuadora, colocar la leche condensada, la leche evaporada, el queso crema, los huevos y la vainilla. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.

Verter la mezcla sobre el caramelo ya frío.

Cubrir la flanera con papel aluminio y colocarla dentro de una fuente con agua caliente para cocinar a baño María.

Llevar al horno precalentado a 180 °C y cocinar durante 50 a 60 minutos, o hasta que al insertar un cuchillo salga limpio.

Retirar del horno, dejar enfriar a temperatura ambiente y luego refrigerar por al menos 4 horas.