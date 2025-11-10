Cheesecake para 1 persona: cómo hacerlo, fácil y en menos de 10 minutos 

Si te agarran ganas de comer algo dulce pero no querés prender el horno ni ensuciar mucho, esta versión individual de cheescake en vaso es la solución perfecta.

Se prepara en menos de 10 minutos, con ingredientes que seguro tenés en casa. A continuación, te contamos el paso a paso.

Cómo hacer cheesecake para 1 persona

Ingredientes:

2 galletitas (de chocolate y vainilla), trituradas

1 cucharadita de manteca derretida

2 cucharadas de queso crema

1 cucharada de yogur natural o crema de leche

1 cucharada de azúcar

Esencia de vainilla (opcional)

1 cucharada de mermelada de frutos rojos, dulce de leche o fruta fresca para la cobertura

Paso a paso:

Triturá las galletitas. Mezclalas con la manteca derretida hasta que quede una textura húmeda. Poné la mezcla en el fondo de un vaso o frasco y presioná con una cuchara.

En un bowl, mezclá el queso crema, el yogur y el azúcar hasta que quede bien liso. Si te gusta, sumale unas gotitas de esencia de vainilla.

Volcá la crema sobre la base de galletitas y emparejá la superficie.

Terminá con una cucharada de mermelada, dulce de leche o frutas frescas por arriba.

Llevá el vaso a la heladera o freezer por 5 a 10 minutos para que tome más consistencia.

Si querés una versión más fresca, agregá trocitos de frutilla o arándanos antes de la capa final.