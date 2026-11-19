Cómo preparar una torta cremosa sin harina: una receta fácil, húmeda y con pocos ingredientes
Una receta fácil, con pocos ingredientes y sin harina, que logra una textura suave y húmeda. Ideal para disfrutar como postre o acompañar el café.
Una receta fácil, con pocos ingredientes y sin harina, que logra una textura suave y húmeda. Ideal para disfrutar como postre o acompañar el café.
Las tortas caseras tienen versiones para todos los gustos, pero hay una preparación que se destaca por su textura suave y húmeda. Esta torta cremosa no lleva harina, es sencilla de hacer y se puede disfrutar como postre o acompañar con un café.
Su consistencia es uno de sus principales atractivos: queda tierna por dentro, con una superficie ligeramente dorada y una textura que recuerda a una cheesecake.
Ingredientes para preparar la torta cremosa sin harina
- 4 huevos.
- 500 gramos de queso crema.
- 150 gramos de azúcar.
- 200 ml de crema de leche.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Ralladura de un limón (opcional).
Paso a paso: cómo hacer la torta cremosa sin harina
- Preparar la mezcla: colocar los huevos y el azúcar en un recipiente. Batir hasta integrar.
- Incorporar el queso crema: agregarlo junto con la crema de leche y mezclar hasta conseguir una preparación homogénea y sin grumos.
- Perfumar: sumar la esencia de vainilla y, si se desea, la ralladura de limón.
- Preparar el molde: cubrir un molde de 20 centímetros con papel manteca y volcar la mezcla.
- Llevar al horno: cocinar en horno precalentado a 170 °C durante aproximadamente 45 a 55 minutos, hasta que los bordes estén firmes y el centro conserve un ligero movimiento.
- Dejar enfriar: retirar del horno, esperar a que alcance temperatura ambiente y llevar a la heladera durante al menos cuatro horas antes de desmoldar.
Cómo servir la torta cremosa
Una vez fría, se puede servir sola o acompañar con frutos rojos, frutillas frescas, dulce de leche o una salsa de chocolate.
El secreto está en respetar el tiempo de enfriado: esto permite que la preparación tome consistencia y conserve su interior cremoso.
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