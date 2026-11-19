La torta cremosa sin harina tiene una textura suave por dentro y una superficie dorada. Foto ilustrativa.

Las tortas caseras tienen versiones para todos los gustos, pero hay una preparación que se destaca por su textura suave y húmeda. Esta torta cremosa no lleva harina, es sencilla de hacer y se puede disfrutar como postre o acompañar con un café.

Su consistencia es uno de sus principales atractivos: queda tierna por dentro, con una superficie ligeramente dorada y una textura que recuerda a una cheesecake.

Ingredientes para preparar la torta cremosa sin harina

4 huevos.

500 gramos de queso crema.

150 gramos de azúcar.

200 ml de crema de leche.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Ralladura de un limón (opcional).

Paso a paso: cómo hacer la torta cremosa sin harina

Preparar la mezcla: colocar los huevos y el azúcar en un recipiente. Batir hasta integrar. Incorporar el queso crema: agregarlo junto con la crema de leche y mezclar hasta conseguir una preparación homogénea y sin grumos. Perfumar: sumar la esencia de vainilla y, si se desea, la ralladura de limón. Preparar el molde: cubrir un molde de 20 centímetros con papel manteca y volcar la mezcla. Llevar al horno: cocinar en horno precalentado a 170 °C durante aproximadamente 45 a 55 minutos, hasta que los bordes estén firmes y el centro conserve un ligero movimiento. Dejar enfriar: retirar del horno, esperar a que alcance temperatura ambiente y llevar a la heladera durante al menos cuatro horas antes de desmoldar.

Cómo servir la torta cremosa

Una vez fría, se puede servir sola o acompañar con frutos rojos, frutillas frescas, dulce de leche o una salsa de chocolate.

El secreto está en respetar el tiempo de enfriado: esto permite que la preparación tome consistencia y conserve su interior cremoso.