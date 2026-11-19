El hombre que abordó a una joven en la calle cerca de la medianoche del martes, la tomó de un brazo y pretendió llevarla por la fuerza a un descampado quedó imputado del delito de acoso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, y ante los riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación le dictaron prisión preventiva por un plazo de cinco meses.

La audiencia de formulación de cargos se realizó en la mañana de hoy y fue presidida por el juez Ricardo Calcagno, quien certificó la legalidad de la detención y aceptó la acusación formulada por el fiscal Álvaro Viterbori. La agresión se produjo sobre la calle Crucero General Belgrano, en el barrio Unión, y el sujeto fue apresado en el lugar, cuando el hermano de la víctima y otra persona -alertados de la agresión- acudieron al lugar y lograron reducirlo, a pesar de que hizo exhibición de un cuchillo.

El acusado registra causas anteriores en las que desobedeció medidas cautelares y ese antecedente obró en su contra a la hora de aplicarle en este caso la medida de restricción más gravosa. El juez tomó en cuenta el riesgo de que pueda evadirse o condicionar a testigos, dada la cercanía entre su domicilio y el de la denunciante.

La audiencia fue reservada debido a la naturaleza del delito investigado. Según lo informado por el área de prensa del Ministerio Público Fiscal, el juez decidió imponer prisión preventiva ordinaria al imputado pese a que la defensora pública Diana Violante manifestó su oposición.

Violante también objetó la calificación provisoria de abuso sexualen grado de tentativa, tal como fue expuesta por el fiscal y validada por el juez. A su entender los elementos aportados son insuficientes en la actual etapa para sostener la intencionalidad que el fiscal le atribuyó al imputado.

Preocupación por la vulnerabilidad de las potenciales víctimas

El violento episodio causó fuerte inquietud en el barrio donde fue abordada la joven y en otros circundantes. Según la versión que circuló en los instantes posteriores al hecho, la joven de 18 años caminaba por la calle con rapidez, urgida por llegar a su casa, cuando el imputado comenzó a perseguirla con la clara intención de abordarla contra su voluntad.

Le dijo “morocha, vas a ser mia” y “vos te vas conmigo”, antes de tomarla de un brazo, decidido a consumar sus amenazas. Se produjo entonces un forcejeo y luego la llegada providencial del hermano de la víctima, quien instantes antes le había enviado un desesperado mensaje con pedido de auxilio.

El juez Calcagno consideró fundadas las razones para validar la formulación de cargos en los términos solicitados por la fiscalía y también para imponer la prisión preventiva y descartar otras opciones como la prisión domiciliaria, en función con los riesgos procesales y de los incumplimientos previos del acusado.

Para acreditar su petición, el fiscal Viterbori enumeró entre otras evidencias la denuncia de la víctima, la declaración de su madre, las entrevistas realizadas con la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima, el secuestro del cuchillo que portaba el agresor, certificados médicos y actas policiales.

Aunque no fue un aspecto evaluado durante la audiencia, el atacante de la joven sufrió una severa golpiza de quienes acudieron en su ayuda y presentaba escoriaciones y golpes visibles cuando fue detenido.