El alemán Alexander Zverev sigue intratable en modo N°1 del mundo y va por todo en las ATP Finals, el certamen que determina al “maestro” de la temporada 2026 del circuito profesional de tenis, y que buscará conquistar para coronar el mejor año de su carrera deportiva.

Sascha venció hoy al francés Arthur Fils, por 6-4 y 7-6 (6), en poco más de una hora y media de partido, resultado que terminó beneficiando al estadounidense Ben Shelton, verdugo en el primer turno del español Rafael Jódar, que terminó avanzando a semifinales como el segundo mejor del grupo.

El teutón, ganador este año de Roland Garros y el US Open, hizo valer su jerarquía para imponer condiciones y dominar el trámite de partido ante el europeo, que en su estreno en el torneo no pudo pasar la ronda inicial.

A pesar de la derrota y eliminación, el triunfo en la jornada anterior ante Jódar le permitió a Fils ser el primer francés en ganar, en la también conocida como Copa de Maestros, en quince años. El último fue Jo-Wilfried Tsonga, en 2011, en una edición en la que terminó cayendo en la final ante Roger Federer.

What a finish 😅 Zverev makes it 3/3 at the #NittoATPFinals with 6-4 7-6 victory over Fils https://t.co/r4uDEG3npg — Tennis TV (@TennisTV) November 19, 2026

Zverev, ganador de las ATP Finals en 2018 y en 2021, comenzó con contundencia, haciendo valer su mejor arma, el saque (totalizó 6 aces), y cerró la primera manga en tan solo treinta y seis minutos.

El francés, aunque intentó reaccionar y forzó un poco más el desarrollo del juego, vio así como sus opciones de clasificar a la siguiente ronda se esfumaban en beneficio de Ben Shelton, que en semifinales cruzará nada menos que con el español Carlos Alcaraz, dominador del grupo restante.

Aunque parecía que el jugador galo podía llegar a nivelarlo, Sascha terminó defendiendo dos bolas de set, le dio la vuelta al segundo parcial y se terminó imponiendo en el tiebreak por 8-6, aunque con algo de suspenso tras acusar molestias físicas en los últimos puntos.

El alemán cerró una participación perfecta en la fase de grupos, ganando los tres partidos sin perder un set. Su rival en las semifinales del sábado saldrá del partido que disputarán Daniil Medvedev y Frances Tiafoe, a celebrarse mañana desde las 16:30.