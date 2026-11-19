Condenaron a cuatro años y tres meses de prisión efectiva a un hombre por vender drogas en Villa La Angostura. Foto: Emiliano Ortiz

Un tribunal colegiado condenó a Pastor Muñoz Álvarez a cuatro años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo tras hallarlo responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en Villa La Angostura. La resolución se dictó luego de que el fiscal jefe Gastón Ávila y el asistente letrado Federico Sura presentaran un acuerdo pleno alcanzado con la defensa y el propio imputado.

Durante la audiencia de determinación de la pena, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitaron inicialmente una condena de cuatro años de prisión, el pago de una multa de 45 unidades fijas y el decomiso de los bienes utilizados en la maniobra ilícita. Asimismo, requirieron que se revocara la condicionalidad de una sentencia previa —de seis meses de prisión en suspenso— dictada en agosto de 2023 en la provincia de Río Negro por otro hecho, planteando una unificación en cuatro años y seis meses de cárcel.

Tras evaluar la legalidad del acuerdo, los jueces Juan Valderrama, Ignacio Pombo y Maximiliano Bagnat resolvieron por unanimidad imponer los cuatro años de prisión y la sanción económica solicitada por el hecho ocurrido en la localidad neuquina. Si bien hicieron lugar a la revocación de la pena condicional rionegrina, los magistrados fijaron una unificación levemente inferior a la pretendida por la fiscalía, estableciendo el monto definitivo en cuatro años y tres meses de prisión efectiva.

El operativo y los decomisos

De acuerdo con la teoría del caso acreditada por el MPF, el hecho ocurrió el pasado 13 de marzo, a plena luz del día y en la vía pública de Villa La Angostura, cuando efectivos policiales sorprendieron a Muñoz Álvarez comercializando cannabis sativa desde el interior de un vehículo.

En el procedimiento se incautaron envoltorios con marihuana que sumaron casi 200 gramos, frascos con aceite y tintura de cannabis, semillas, dos balanzas de precisión, bolsas de nylon destinadas al fraccionamiento, anotaciones, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

En línea con el pedido fiscal, el tribunal ordenó el decomiso definitivo de $569.860 y del automóvil marca Hyundai empleado para la venta de estupefacientes, además de disponer la destrucción de la droga y los elementos de corte secuestrados. Hasta tanto el fallo adquiera firmeza, los jueces prorrogaron la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse semanalmente en la Comisaría N° 12 de El Bolsón.