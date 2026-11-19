Los dos abogados particulares que defienden a un joven acusado como partícipe de una tentativa de homicidio intentaron por todo los medios que lo eximan de la prisión preventiva que cumple desde marzo pasado, pero el juez César Lanfranchi consideró que permanece vigente el “riesgo procesal” de entorpecimiento de la investigación y decidió que continúe privado de la libertad hasta el control de acusación, que se realizaría en dos semanas.

Franco Nahuelpan está señalado como el conductor del auto del cual partió un ataque a balazos contra una camioneta con tres ocupantes, en la tarde del pasado 12 de marzo. Ninguno de los tres resultó herido, pero sí fue alcanzado por un proyectil un niño de 13 años que salía de la escuela ubicada a escasa distancia del cruce de Pioneros y Nilpi, donde se produjo el incidente.

El imputado se presentó al día siguiente en la comisaría y ese dato fue subrayado por los defensores, Manuel Mansilla y Horacio Brucellaria, para descartar sospechas sobre una voluntad de fuga. También dijeron que no hay entorpecimiento de su parte porque lleva diez meses preso y nunca intentó presionar a testigos, a pesar de que “cuenta con teléfono”.

Pero el juez entendió que tanto Nahuelpán como las víctimas -entre ellos, Agustín Santoro, al parecer el destinatario del ataque-, e inculso el estudiante baleado, viven en el barrio Virgen Misionera y se conocen desde hace tiempo.

La fiscal Silvia Paolini reclamó que la prisión preventiva sea renovada “hasta la realización del juicio oral” o al menos hasta el control de acusación. Recordó que Nahuelpan era el conductor del vehículo desde el cual partió la agresión armada que puso en riesgo varias vidas. Resaltó que se trata de un hecho con víctimas múltiples y que “todos viven en el mismo barrio”.

Sostuvo que persiste el mismo riesgo procesal que fue valorado en marzo y luego en julio, cuando ya hubo una renovación de la prisión preventiva del acusado. Según la fiscal, Santoro siente temor por su familia, lo cual fue puesto en duda por el defensor Mansilla, quien dijo que por contactos por un intermediario sabe que no tendría intención de sostener la persecución penal y está dispuesto a aceptar una solución alternativa, que incluya la reparación de su camioneta baleada.

El abogado dijo que Nahuelpan se presentó en forma voluntaria “y siempre colaboró”. Agregó que una opción sería imponerle como medida cautelar una prohibición de acercamiento y libertad vigilada con pulsera electrónica, pero la fiscal se opuso porque al momento del hecho el joven ya portaba una dispositivo de esa clase por delitos anteriores, lo cual demostraría “su desprecio por las pautas que le impone el Estado”.

Discrepancia por la calificación penal

Brucellaria, también en el rol de abogado defensor, atacó la calificación del hecho. Sostuvo que la situación ya no es la misma que en la formulación de cargos y existen elementos para encuadrarlo como un “abuso de armas”, y no como tentativa de homicidio simple y tentativa de homicidio eventual.

Subrayó que la conducta puntual de su defendido fue simplemente “manejar un auto”, que fue otro individuo el que disparó, como lo reconoce la fiscalía, y se quejó de que lo acusen de un delito más grave que el abuso de armas con el solo fin de mantelerlo bajo prisión efectiva. “No hubo acuerdo de salir a matar” advirtió, para desacreditar la figura penal elegida.

Brucellaria sostuvo que otro argumento sería que falta ubicar al hermano de Nahuelpan -que también habría tenido participación- pero “no tiene asidero”, que por eso lo mantengan detenido.

Mansilla dijo también que “no hay testigos de los disparos”, a lo cual replicó la fiscal que la prueba principal es un registro en video donde se observa con claridad la maniobra del auto de Nahuelpan y los tiros que parten hacia la camioneta. Insistió en que la participación de Nahuelpan fue “esencial”.

El juez Lanfranchi escuchó las réplicas y a la hora de resolver mantuvo las condiciones de detención del imputado sin cambios “hasta el control de acusación”, porque lo que ocurra a partir de ese momento procesal es potestad del juez de juicio.