Varios farmacéuticos neuquinos se han expresado a favor del proyecto de ley que se está tratando desde hace unas semanas en la Legislatura.



Viviana Quesada, farmacéutica y presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Neuquén, comentó que el proyecto de Ley 18720 representa una actualización necesaria para la profesión Farmacéutica y para el sistema de salud de nuestra provincia.

«Tenemos que entender que el medicamento no es un producto mas: el medicamento es un bien social que tiene un impacto directo sobre la salud y la vida de las personas. Por eso, su dispensa requiere conocimiento profesional, responsabilidad y controles sanitarios. La Farmacia es un espacio clave para la prevención, promoción y atención primaria de la salud cercano a la comunidad, al que las personas acuden diariamente para recibir orientación y acceder a sus tratamientos indicados por el médico», comentó Quesada.

La farmacéutica agregó que «este proyecto busca fortalecer ese rol, establecer con claridad las responsabilidades de los profesionales, incorporar los avances digitales y reconocer los servicios de atención primaria que las Farmacias pueden brindar a la población como un eslabón más en el sistema de salud. Desde el Colegio de Farmacéuticos entendemos que el objetivo central es proteger la Salud de los neuquinos, promover el uso racional de los medicamentos que consiste en que el paciente reciba la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis y en el tiempo correcto, garantizar la trazabilidad y que la atención Farmacéutica sea brindada en condiciones adecuadas».

Finalmente describió que «actualmente el Colegio de Farmacéuticos de Neuquén representa a 179 farmacias, 119 propietarios de farmacias y a 250 farmacéuticos. Es una de las estructuras privadas con mayor capilaridad y representación dentro del sistema de Salud Neuquino Cubriendo casi la totalidad de la provincia y participando activamente con Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén».

Pedro Ugrin, farmacéutico en Junín de lo Andes hace ya 15 años, también entendió que «la ley de farmacia es necesaria ya que es la oportunidad que tenemos de actualizar un poco la norma que nos rige y nos ampara desde hace ya 50 años. Creo que todos los sectores profesionales, y no, han tenido una actualización en sus normas y nosotros nos quedamos muy atrás. Por ejemplo, con cuestiones como las guardias nocturnas que nos llevan a jornadas laborales muy extensas y que ya no se aplican en casi ningún sector por cuestiones de humanización de los regímenes de trabajo».

«Negar hoy la importancia del rol de la farmacia comunitaria en la sociedad es olvidarnos del día a día, es negarle al vecino de cualquier barrio de la provincia la posibilidad de tener a un profesional de la salud cerca a quien consultarle y quien, en muchos casos, es el primer contacto con el sistema de salud de la población. Las farmacias comunitarias atendemos todo el día, todos los días, sin paros, sin feriados y sin días festivos. Cuando los bancos, las escuelas, los consultorios y muchos comercios están cerrados, siempre hay una farmacia abierta con un profesional de la salud prestando servicio, formado y dispuesto a resolver cualquier consulta», continuó.

Ugrin destacó que «calificar a las farmacias de meros comercios es no entender que muchas veces estamos en donde la salud pública no llega. Somos profesionales universitarios que ponemos nuestro conocimiento a disposición de la población, que damos empleo y formamos colaboradores continuamente, insertando gente al circuito laboral, que garantizamos la procedencia, el óptimo almacenado y la correcta dispensa de la medicación de toda la población, receta mediante o no».



Desde el Colegio de Farmacéuticos reafirmaron «el compromiso de defender la profesión como parte del sistema de salud. También toma la representación de las familias de los profesionales y de cada uno de los empleados, y sus familias, que participan día a día en la acción de brindar la atención primaria como centro de salud».