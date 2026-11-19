Ambos dirigentes destacaron las coincidencias en torno al modelo de provincia que pretenden impulsar y anticiparon un esquema de acompañamiento electoral a través de colectoras. Foto: Emiliano Ortiz

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, formalizaron este jueves un acuerdo político y programático que busca consolidar un espacio de trabajo conjunto con alcance provincial y proyección electoral.

Bajo la consigna de construir un frente para la defensa de Neuquén, ambos dirigentes destacaron las coincidencias en torno al modelo de provincia que pretenden impulsar y anticiparon un esquema de acompañamiento electoral a través de colectoras.

De la presentación realizada en el Club Alemán participaron el intendente de la capital, Mariano Gaido, el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, junto con concejales y funcionarios.

«Defendemos exactamente lo mismo: pensar en Neuquén por sobre todas las cosas», dijo Figueroa

«La idea es presentar un acuerdo programático, un acuerdo de trabajo conjunto entre Frente de Participación Neuquina y Comunidad, que es el partido del gobernador, y de alguna manera es consolidar una mirada que tenemos de Neuquén«, detalló Rioseco.

«Nos dimos cuenta de que defendemos exactamente lo mismo: pensar en Neuquén por sobre todas las cosas«, remarcó Figueroa. Sostuvo que el acuerdo es un paso importante para ampliar la construcción política y sumar dirigentes comprometidos con el futuro de la provincia.

En esa línea, Rioseco precisó: «será una colectora provincial y colectora local. Colectora provincial a lo largo y ancho de la provincia, nosotros acompañamos con colectoras tanto de diputados y concejales y, en el caso que sea posible, también con intendentes. Y en el caso de Cutral Co, el partido del Comunidad nos acompaña a nosotros como colectora. Este sería el acuerdo de trabajo conjunto».

Foto: Emiliano Ortiz.

El desarrollo energético fue otro de los ejes centrales de los discursos. Tanto Figueroa como Rioseco coincidieron en que el crecimiento de la actividad hidrocarburífera representa una oportunidad histórica.

«Nos hemos convertido en el escenario mundial de desarrollo energético del petróleo y el gas, fundamentalmente con el GNL. Neuquén tiene una gran oportunidad y para eso se requiere compromisos de dirigentes que tengan una visión de un Neuquén grande. Por eso este acuerdo que lo venimos trabajando hace tiempo, hace 3 años«, expresó Rioseco.

En ese escenario, advirtió sobre la necesidad de sostener las inversiones en infraestructura, garantizar una distribución más equitativa de la riqueza y fortalecer los servicios públicos. «Debajo de la tierra los recursos no sirven para nada ni para nadie«, opinó el intendente.

Por su parte, Figueroa destacó que el protagonismo energético de Neuquén no puede explicarse solamente por los recursos de Vaca Muerta, sino fundamentalmente por el trabajo de su población.

También hizo referencia a la nueva etapa vinculada a la firma para la planta del gas natural licuado (GNL) el próximos 30 y a las perspectivas que abre para la provincia.

Rioseco también reivindicó la defensa de los recursos naturales frente al centralismo y los intereses extranjeros. Aclaró que esa postura no implica oponerse a las inversiones, sino garantizar que se desarrollen con reglas claras, seguridad y previsibilidad, y que la riqueza generada tenga un impacto concreto en la vida de los neuquinos.

Consultados por la alianza entre el exgobernador Jorge Sobich y el secretario general de ATE Carlos Quintriqueo, el intendente señaló la democracia y que «cualquiera puede hacer la alianza que crea conveniente». Por su parte, el gobernador resaltó que no opina de otros partidos políticos.