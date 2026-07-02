Frío extremo en Viedma: el Hogar de Tránsito amplía su horario para asistir a personas en situación de calle

Ante la ola de frío, el Hogar de Tránsito de Viedma mantiene un horario especial. Foto: Marcelo Ochoa.

Frente a las jornadas de intenso frío que se registran en Viedma y la región, la Municipalidad informó que el Hogar de Tránsito «Monseñor Enrique Angelelli» mantiene un horario especial de invierno para recibir y asistir a hombres en situación de calle.

El refugio, que funciona en Esandi 36, es gestionado en el marco del Programa «Carlos Cabrera» mediante un trabajo conjunto entre el Obispado de Viedma y el municipio. Allí se ofrece un lugar seguro para pasar la noche, con cama, merienda, cena y desayuno, además de un acompañamiento básico durante la temporada invernal.

Cuáles son los horarios de ingreso

El Hogar de Tránsito recibe a los hombres que requieran alojamiento durante toda la semana, con distintos horarios de admisión:

De lunes a viernes: a partir de las 18.

Sábados, domingos y feriados: desde las 21.

En todos los casos, la permanencia se extiende hasta las 9 de la mañana del día siguiente.

Piden colaboración de los vecinos en Viedma

La Municipalidad también convocó a la comunidad a colaborar informando sobre la existencia del servicio a quienes se encuentren durmiendo en la vía pública o necesiten resguardarse del frío.

Destacaron que el dispositivo forma parte de las acciones destinadas a proteger a las personas en situación de mayor vulnerabilidad durante el invierno y reiteraron que el Hogar de Tránsito continuará funcionando con este esquema mientras persistan las condiciones climáticas propias de la temporada.