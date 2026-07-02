Buscan a dos mujeres desaparecidas: una fue vista el 23 de junio en Balsa Las Perlas y la otra el 3 de junio en Neuquén

La Policía de Neuquén activó dos búsquedas para dar con dos mujeres que, en diferentes circunstancias, desaparecieron. Una de ellas fue vista por última vez hace casi un mes en la capital neuquina y la otra, el 23 de junio en Balsa Las Perlas.

Buscan a una mujer en Neuquén capital

La mujer que es buscada intensamente en Neuquén capital fue identificada como Gabriela Noemi Such. Según la información brindada, fue vista por última vez el 3 de junio en el barrio Belgrano sobre la calle Cafayate al 1100.

Such tiene 45 años, pelo largo rubio, ojos verdes, mide 1.65, es de tez blanca y contextura delgada. Al momento de su desaparición vestía prendas oscuras.

Solicitaron que ante cualquier información se acerquen a la comisaría Segunda o se comuniquen al (299) 4424063.

Buscan una mujer en Balsa Las Perlas

La mujer fue identificada como Dayana Stefani Gómez. Tiene 32 años y fue vista por última vez el 23 de junio a las 19.

Según la información brindada, esa tarde la mujer circulaba por la calle Dr Lembeye de Balsa Las Perlas, Río Negro.

La mujer es de tez trigueña, ojos marrones, contextura física delgada, posee cabello lacio castaño y mide 1.64 mts. Se desconoce qué vestimenta llevaba.

Solicitan que ante cualquier información se acerquen a la comisaría más cercana o se comuniquen al 2995368127