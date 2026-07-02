Con el ojo puesto en la reelección, los hermanos Milei delinean la estrategia para ganar las elecciones 2027

El Gobierno nacional comenzó a diseñar la estrategia política con vistas a las elecciones presidenciales de 2027, con la intención de consolidar un nuevo mandato para el presidente Javier Milei.

En la Casa Rosada sostienen que el desempeño en varios roles fundamentales, con principal enfoque en la economía, el escenario electoral y la situación interna de la oposición serán determinantes para las aspiraciones del oficialismo.

El Gobierno buscará en los próximos meses avanzar con la reforma electoral, consolidar la recuperación económica y fortalecer su estructura política. Estos cambios estarán en marcha para mejorar la imagen de Javier Milei como un fuerte candidato a la reelección.

En la Casa Rosada esperan aprovechar el escenario opositor fragmentado. Las diferencias políticas e ideales entre Axel Kicillof con parte del Partido Justicialista serán las principales variables para sostener el proyecto reeleccionista de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2027.

Javier Milei para las elecciones 2027: los principales enfoques en su campaña política

Dentro del oficialismo aseguran que la principal apuesta continúa siendo la evolución de la economía. Si bien consideran que Milei mantiene un piso importante de respaldo, entienden que la mejora de los indicadores macroeconómicos deberá traducirse en una recuperación del poder adquisitivo y en un mayor alivio para la población antes de los próximos comicios.

Otro de los ejes que aparece como prioritario es la reforma política impulsada por el Poder Ejecutivo. En ese marco, la eventual eliminación de las PASO es vista por sectores libertarios como una herramienta que podría modificar el escenario electoral y favorecer la estrategia oficialista de cara a 2027.

En paralelo, el Gobierno sigue de cerca la situación de la oposición, especialmente las diferencias dentro del peronismo. En Balcarce 50 creen que una eventual continuidad de las disputas internas entre los distintos sectores opositores podría beneficiar las posibilidades electorales de La Libertad Avanza.

Las alianzas con los gobernadores también ocupan un lugar relevante dentro de la planificación oficial. Mientras algunos referentes del Gobierno impulsan acuerdos políticos de largo plazo con mandatarios provinciales, otros sectores prefieren negociar caso por caso y diferenciar las conversaciones legislativas de las definiciones electorales.

Javier Milei para las elecciones 2027: el rol y cambios internos en la Casa de Gobierno

El rol de Patricia Bullrich aparece como uno de los factores de peso dentro del oficialismo. Su posicionamiento político y la influencia que mantiene en el espacio libertario forman parte de los elementos que el Gobierno considera para ordenar la estrategia de cara a los próximos años.

El cambio de gabinete y la designación de Diego Santilli son interpretados por el oficialismo como el inicio de una nueva etapa de reorganización política, con el objetivo de fortalecer la relación con el Congreso, avanzar en los proyectos prioritarios y mejorar la articulación con las provincias.

Respecto del denominado «efecto Adorni«, en el entorno presidencial consideran que la salida del exjefe de Gabinete permitirá dejar atrás una etapa de desgaste político. La evaluación oficial es que el episodio difícilmente tenga incidencia significativa en el escenario electoral de 2027, por lo que buscan concentrar nuevamente la agenda en la gestión y la economía.

Con información de Infobae