Cortés puso cifras al ausentismo municipal en Bariloche y Soyem lo acusó de dar datos «parciales»

El intendente Walter Cortés cifró el impacto en las arcas municipales del ausentismo de empleados municipales con licencia en 300 millones de pesos mensuales y con sus expresiones generó malestar en el gremio Soyem que acusó una distorsión en la interpretación del jefe comunal.

Bariloche tiene una plantilla de unos 2.000 empleados municipales y el 65% de los ingresos se destinan a cubrir la masa salarial, un tema que desde hace tiempo es señalado por el intendente como un problema para la ejecución de obras por el escaso margen de maniobra que le queda.

Ayer, en diálogo con la prensa Cortés volvió a la carga contra los municipales al señalar que las ausencias del personal con certificados médicos representan cerca del 5% del total de los trabajadores y eso insume un costo de 300 millones de pesos por mes.

Indicó que son unos 114 empleados municipales que mensualmente tienen licencia por distintos motivos.

“Es una picardía para la Municipalidad que se tenga ese déficit, con 300 millones de pesos nosotros hacemos por lo menos 10 o 12 cuadras de pavimento. Hay que empezar a revisar esas cosas”, dijo Cortés quien vinculó la posibilidad de realizar una revisión del sistema de personal a través de la reforma de la Carta Orgánica.

En el Ejecutivo analizan instrumentar algún mecanismo de control también por el cumplimiento horario ante la detección de casos que se fichaba y el agente se retiraba del lugar de trabajo.

El intendente ordenó en un momento ubicar un agente policial en los lugares donde los municipales fichan sus ingresos, luego sumó cámaras de seguridad.

Soyem acusó de ofrecer una información «sesgada»

El gremio Soyem reaccionó a las declaraciones del intendente al señalar que se trata de una información “parcial, sesgada y busca estigmatizar a quienes todos los días sostienen los servicios públicos de Bariloche”.

“Se omite decir que una parte importante de las licencias se recupera mediante el sistema de días caídos previsto en la normativa vigente”, esgrimió el sindicato en un comunicado de prensa en el que también acusó que el intendente “intenta relacionar las horas extras con el ausentismo, cuando en realidad responden al crecimiento de los servicios, la extensión del ejido municipal y la falta de personal suficiente para cubrir las necesidades de la comunidad”.

Soyem señaló que en la gestión de Cortés no se realizaron concursos de ingreso por idoneidad y se privilegió la “discrecionalidad” de los funcionarios de turno, además de haber “deteriorado el servicio de Medicina Laboral”, que es el área para ejercer el control de las licencias médicas.

Recientemente el intendente y el gremio mantuvieron un nuevo cruce por el veto al pase a planta permanente que se había aprobado en el Concejo Municipal a instancias de una iniciativa del gremio para los contratados con modalidad de horas cátedra.